歐洲國家盃｜土耳其金童艾達古拿轟入118公里金球　破C朗年輕入球紀錄 　助球隊擊敗格魯吉亞

歐洲國家盃F組首場上演「金球盛宴」， 土耳其憑效力皇家馬德里的金童艾達古拿及穆度亞射入兩記高難度的入球，加上阿杜高路錦上添花，以3：1擊敗首次出戰國際大賽的格魯吉亞，全取3分。
值得一提的是，艾達古拿這個入球亦令他成為歐國盃史上「地標」戰最年輕入球球員，打破基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）維持多年的紀錄。
穆度亞替土耳其先開紀錄
今場是格魯吉亞自1992年加入國際足協及歐洲足協以來，首次在國際大賽舞台中亮相。欠缺大賽經驗，加上面對排名比他們高出35名的土耳其，格魯吉亞甫開賽即陷入苦戰。
9分鐘，巴達卡治（Abdulkerim Bardakci）接應角球頭槌攻門，僅僅柱邊出界。1分鐘後，卡恩艾漢（Kaan Ayhan）於禁區外起腳，皮球中內柱彈走，格魯吉亞再一次逃過一劫。戰至25分鐘，土耳其左路攻勢，卡迪奧路（Ferdi Kadioglu）傳中，效力費倫巴治的穆度亞（Mert Muldur）球不著地窩利抽射世界波，替球隊先開紀錄。
土耳其得勢不饒人，入球後僅1分鐘，艾達古拿（Arda Guler）於右路快放後傳中，伏兵門前的耶迪斯（Kenan Yildiz）撞入。惟球證經VAR覆核後指後者越位在先，土耳其慘食「詐糊」。
米卡達迪斯為格魯吉亞攻入歐國盃史上首球
格魯吉亞在站穩陣容後逐漸主導形勢。戰至32分鐘，高祖拉舒維尼（Giorgi Kochorashvili）於右路傳中，米卡達迪斯（Georges Mikautadze）於近柱接應射入，格魯吉亞扳平。及後，米卡達迪斯再有入球機會，惟於禁區內斜身起腳，僅僅斜出。半場雙方踢成1：1。
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艾達古拿射入金球 時速達118公里 破C朗年輕入球紀錄
換邊後格魯吉亞先搶攻，效力拿玻里的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）傳中，米卡達迪斯於禁區內傳身再起腳，省中隊方守衛彈出。
土耳其亦不讓其專美。56分鐘，「罰球專家」查漢奴古（Hakan Calhanoglu）主射罰球，被對方門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）救出。
戰至65分鐘，土耳其再度領先。艾達古拿於右路發動攻勢，推順再起腳死角入網，土耳其再度領先。官方數據顯示，這個入球的時速高達118km/h，馬馬達舒維尼欲救無從。另一方面，艾達古拿以19歲114日之齡，成為歐國盃史上最年輕在「地標」戰中取得入球的球員，打破C朗拿度在2004年創下的紀錄。
比賽末段，土耳其的耶斯斯（Yusuf Yazici）頭槌攻門，再次過不了今場表現出色的馬馬達舒維尼。格魯吉亞於補時階段在對方禁區內多次攻門仍不果，到補時最後階段，土耳其憑阿杜高路射入空門，將比數改寫成3：1完場，在F組先拔頭籌。