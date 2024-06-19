歐洲國家盃｜土耳其金童艾達古拿轟入118公里金球　破C朗年輕入球紀錄 　助球隊擊敗格魯吉亞

歐洲國家盃F組首場上演「金球盛宴」， 土耳其憑效力皇家馬德里的金童艾達古拿及穆度亞射入兩記高難度的入球，加上阿杜高路錦上添花，以3：1擊敗首次出戰國際大賽的格魯吉亞，全取3分。 值得一提的是，艾達古拿這個入球亦令他成為歐國盃史上「地標」戰最年輕入球球員，打破基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）維持多年的紀錄。

穆度亞替土耳其先開紀錄 今場是格魯吉亞自1992年加入國際足協及歐洲足協以來，首次在國際大賽舞台中亮相。欠缺大賽經驗，加上面對排名比他們高出35名的土耳其，格魯吉亞甫開賽即陷入苦戰。



9分鐘，巴達卡治（Abdulkerim Bardakci）接應角球頭槌攻門，僅僅柱邊出界。1分鐘後，卡恩艾漢（Kaan Ayhan）於禁區外起腳，皮球中內柱彈走，格魯吉亞再一次逃過一劫。戰至25分鐘，土耳其左路攻勢，卡迪奧路（Ferdi Kadioglu）傳中，效力費倫巴治的穆度亞（Mert Muldur）球不著地窩利抽射世界波，替球隊先開紀錄。

土耳其得勢不饒人，入球後僅1分鐘，艾達古拿（Arda Guler）於右路快放後傳中，伏兵門前的耶迪斯（Kenan Yildiz）撞入。惟球證經VAR覆核後指後者越位在先，土耳其慘食「詐糊」。