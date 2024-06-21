歐洲國家盃｜塞爾維亞威脅退出賽事　促歐洲足協嚴懲克羅地亞及阿爾巴尼亞

在有歐洲火藥庫之稱的巴爾幹地區，足球與政治從來都不能分割，克羅地亞的獨立與足球更是不無關係。在周三（19日）克羅地亞與阿爾巴尼亞交手的歐洲國家盃分組賽，兩隊球迷因為國仇家恨而「同氣連枝」，一同取笑共同敵人的塞爾維亞，引發塞軍不滿，並要求歐洲足協進行調查及威脅退出比賽。 球場上克羅地亞與阿爾巴尼亞雖然在對賽，但球場邊，雙方球迷卻可以共融，原因是兩國有共同的敵人塞爾維亞。克國1991年從南斯拉夫獨立，其中一個引爆點是足球。而阿爾巴尼亞雖然並非南斯拉夫聯邦的成員，但南斯拉夫內的阿爾巴尼亞人，組成的科索沃過去多年爭取獨立，令克羅地亞與阿爾巴尼亞其實真的是「同仇敵愾」。在兩隊的賽前，他們就一同叫起「殺、殺、殺，塞爾維亞」。而這引起了塞國不滿。

歐洲足協聲明會作調查 塞爾維亞足協秘書長的素巴杜域（Jovan Surbatovic）要求歐洲足協作出嚴厲的制裁，他表示：「發生的事是很可恥的，而我們會要求UEFA嚴懲，否則不能繼續參賽。」他表示，要確保UEFA會就事件作處分，並要求他們取消科索沃記者沙迪古（Arlind Sadiku）的採訪證。原因是沙迪古被指在塞爾維亞對英格蘭的比賽，向塞國球迷造出象徵阿爾巴尼亞國旗的「雙頭鷹」手勢，這是對塞爾維亞人的挑釁。 UEFA就表示，已接獲有關的投訴並且會對克羅地亞及阿爾巴尼亞足協作出調查，有關「可能潛在有球迷作出種族主義或歧視行為」。而有關調查還包括阿爾巴尼亞的前鋒米蘭特達古（Mirlind Daku）的不當行為，因為他被拍到賽後向球迷喊話。