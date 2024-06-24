歐洲國家盃｜富克洛補時入球逼和瑞士　德國首名出線有驚無險

歐國盃最後一輪分組賽展開！A組進行「榜首大戰」，由首兩場均取得不敗的主辦國德國及瑞士交鋒。賽前德國只要守和便能以首名出線，相反瑞士必須全取三分才能登上A組首名。

今場德國門將紐亞（Manuel Neuer）續任正選，代表這場成為他為德國於歐國盃上陣的第18場比賽，超越意大利門將保方（Gianluigi Buffon）所保持的17場紀錄，成為史上於歐國盃出賽最多次的門將。

德國今場雖未能取得勝仗，但亦能憑著多蒙特前鋒富克洛於下半場補時階段的頭槌入球，以1:1逼和瑞士，成功取得首名出線資格。