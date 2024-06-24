歐洲國家盃｜富克洛補時入球逼和瑞士　德國首名出線有驚無險

歐國盃最後一輪分組賽展開！A組進行「榜首大戰」，由首兩場均取得不敗的主辦國德國及瑞士交鋒。賽前德國只要守和便能以首名出線，相反瑞士必須全取三分才能登上A組首名。
今場德國門將紐亞（Manuel Neuer）續任正選，代表這場成為他為德國於歐國盃上陣的第18場比賽，超越意大利門將保方（Gianluigi Buffon）所保持的17場紀錄，成為史上於歐國盃出賽最多次的門將。
德國今場雖未能取得勝仗，但亦能憑著多蒙特前鋒富克洛於下半場補時階段的頭槌入球，以1:1逼和瑞士，成功取得首名出線資格。
德國世界波慘食「詐糊」 瑞士反擊一劍封喉
東道主德國今場只要力保不敗，即能以A組首名出線，「日耳曼軍團」未有作出輪換，沿用首兩場的正選十一人。德國開賽並不搶攻，反而著重保持控球權。比賽於17分鐘曾有突破，安特列治（Robert Andrich）禁區外施放冷箭破網，但球證觀看視像助理裁判（VAR）的重播後，認為穆斯亞拿（Jamal Musiala）在攻勢較早前在禁區內侵犯瑞士中堅法比安舒哈（Fabian Schar），故宣佈入球無效。
瑞士也不是善男信女，於28分鐘乘一次反擊機會，今季外借至意甲球會博洛尼亞的中場費奧拿（Remo Freuler）左路傳中予球會隊友丹尼度爾（Dan Ndoye），這名前鋒鏟射近柱破網，成功收獲個人首個國際賽入球，為瑞士帶來重要的領先優勢。
瑞士隨後保持領先優勢至半場完結，以1:0領先東道主德國。
最後階段戰情峰迴路轉 富克洛92分鐘頭槌逼和
落後一球的「日耳曼軍團」，換邊後自然急攻，於70分鐘迎來一次有威脅的埋門，科利安華迪斯（Florian Wirtz）右路傳中予甘美治（Joshua Kimmich）控定近門一射，可惜被瑞士中堅文路爾艾簡治（Manuel Akanji）及時封阻到這記「必入球」。
反觀瑞士於84分鐘差點憑著反擊再度入球，安杜尼（Zeki Amdouni）策動反擊傳直線予魯賓華加斯（Ruben Vargas），這名前鋒面對單刀射遠柱收死德國門將紐亞，可惜旁證早早示意越位，入球不成立。
及至下半場補時階段，比賽迎來戲劇性發展，德國由兩名後備入替的球員合製入球。左閘大衛拉林（David Raum）傳中，前鋒富克洛（Niclas Fullkrug）搶點成功，頭槌攻門破網，追平比數1:1。最終德國憑著這個重要的追平入球，成功迫和瑞士1:1，取得重要一分。
成功以A組首名出線的德國，16強將會面對C組次名（英格蘭、丹麥、塞爾維亞、斯洛文尼亞）；而次名出線的瑞士則會面對B組次名，可能會遇上衛冕冠軍意大利或2018世界盃亞軍克羅地亞。
歐國盃明日賽程：
6月25日（二）凌晨3時 — 阿爾巴尼亞對西班牙
6月25日（二）凌晨3時 — 克羅地亞對意大利