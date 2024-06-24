歐洲國家盃分組賽進入最後階段。周二凌晨3時已鎖定B組首名出線的西班牙輕裝上陣鬥阿爾巴尼亞，而3分居次的意大利將硬撼只得1分暫列榜末的克羅地亞。

意大利人腳料不作大變動，前鋒施卡馬卡(Scamacca)上仗缺乏供應，有指費達歷高基艾沙(Chiesa)或會退居後備，改由列迪古(Retegui)頂上合組雙箭頭；相信防守上只要能保持集中，在門將基安盧基當拿隆馬(Donnarumma)帶領下，依然可靠。

有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事於99台免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。

今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家(還要是缺少大國俄羅斯的情況下)，參賽隊數是歷來之冠(2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊)。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景(E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況)。

▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼