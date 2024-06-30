歐洲國家盃｜德國兩球淨勝丹麥過關　穆斯亞拿登射手榜首位

主辦國德國順利過關！ 以A組首名出線的德國，於多蒙特主場西法倫球場擺下十六強擂台，對陣丹麥。在比賽一度因為惡劣天氣而暫停之下，憑著下半場夏維斯（Kai Havertz）的十二碼，以及穆斯亞拿（Jamal Musiala）攻入個人在今屆歐國盃的第三球，以2:0淨勝丹麥，晉身八強。

「日耳曼軍團」氣勢凌厲 開賽狂攻食「詐糊」 賽前被視為奪冠大熱的德國，甫開賽便狂攻，攻勢水銀瀉地，亦差點在4分鐘便取得入球。今場代替停賽的莊拿芬泰希（Jonathan Tah）正選上陣的尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck），接應角球一頂而入。然而英籍球證米高奧利華（Michael Oliver）則判決入球無效，原因為尼高舒洛達碧克走位時，另一名德國球員甘美治（Joshua Kimmich）作出如籃球中的「單擋」，為舒洛達碧克擋走看守他的丹麥後衛，故犯規在先。 慘食「詐糊」的德國並未有因此打消士氣，繼續搶攻。先有甘美治在7分鐘禁區外的勁射，被丹麥門將卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）飛身撲走；再有夏維斯於10分鐘接應中堅魯迪格（Antonio Rudiger）的後場長傳，頭不著地左腳「雲佩斯式」抽射，同樣被卡斯柏舒米高撲出。

球場打雷又落雹 比賽一度暫停 其後丹麥站穩陣腳，德國的猛烈攻勢亦因此暫緩，而暫緩的並不只是德國的進攻。於35分鐘，天氣狀況急轉直下，西法倫球場不只出現傾盤大雨，還下起冰雹，球場上方更出現數次閃電。球證米高奧利華因為天氣欠佳為由，決定暫緩比賽。

西法倫球場惡劣天氣現場：

Germany vs. Denmark was temporarily halted because of the weather over Dortmund ⚡ pic.twitter.com/K22PiXtZyg — B/R Football (@brfootball) June 29, 2024

兩大英超前鋒失機 兩軍半場打成0:0 25分鐘後，球場雨勢減弱，比賽重新開始。德國繼續強勢，嘗試找到領先機會，今場正選上陣的左閘大衛拉林（David Raum）於左路傳中，夏維斯在無人看管之下近門頭槌攻門，卻正正頂中卡斯柏舒米高的所在位置，這名丹麥門將隨即撲走。 臨完半場前，丹麥迎來難得的黃金機會。湯馬士迪蘭尼（Thomas Delaney）於45分策動反擊於中路快放後，再傳予海倫的（Rasmus Hojlund）形成單刀，這名效力英超球隊曼聯的前鋒的射門，卻被出迎夠快的紐亞撲出，最終兩隊上半場互交白卷。

換邊後，比賽愈見精彩，丹麥中堅佐基姆安達臣（Joachim Andersen）於48分鐘門前混戰撞入。然而，經過視像助理裁判（VAR）觀看重播後，顯示佐基姆安達臣處於越位位置，故入球無效。 佐基姆安達臣差點成為英雄，但僅僅三分鐘後便成為罪人。經VAR建議後，球證米高奧利華到場邊觀看重播，顯示當德國左閘大衛拉林傳中時，佐基姆安達臣於禁區內犯手球，米高奧利華隨即判罰十二碼。夏維斯主射中鵠，為東道主於53分鐘先開紀錄，領先1:0。 六分鐘後，入球功臣夏維斯差點為「日耳曼軍團」擴大優先優勢，這名效力阿仙奴的前鋒先在中場線附近以後球盤球，擺脫兩名丹麥後衛，長驅直進形成單刀，可惜夏維斯的射門斜出，今場第二次錯失入球黃金機會。