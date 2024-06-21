歐洲國家盃｜斯洛伐克神勇無懼烏克蘭

在歐國盃E組首輪爆冷打敗勁旅比利時的斯洛伐克，今晚早場將會於杜塞爾多夫，硬撼首場慘敗的烏克蘭(球賽編號FB8619，6月21日21:00開賽)。烏軍雖然世界排名較高，牌面較佳，但首戰表現實在令人失望；反而斯洛伐克已有3分在手，今場睇定踢反擊會更有效率，受讓值得捧場。
世界排名48位的斯洛伐克，首輪打敗賽前世界排第3的比利時，是賽事史上其中一場大冷賽果。無疑，斯軍該役除了防守硬淨外，運氣亦佳，致令「歐洲紅魔」比利時食了兩次詐胡，兼對方有射手盧卡古3度單刀都失諸交臂。不過無論如何，該場勝仗肯定會為斯軍打起信心；尤其是賽事小組第3名都有力爭取出線，已有3分在手的斯洛伐克，今場大可安心打反擊，穩中求勝。
再者，斯洛伐克近況確實出色，連同本月的兩場熱身賽分別大勝聖馬力諾與威爾斯，各項賽事累積3連勝；就算只計正式賽事，更錄得4連勝。大軍防線在名將中堅史堅尼亞帶領下，今場要頂住狀態一般的烏克蘭，相當樂觀。
烏克蘭難成黑馬
烏克蘭首戰倒灶淨吞羅馬尼亞3蛋，名副其實攻不銳守不穩。門將盧連上仗兩度犯錯連累失波，失去信心下，難望短時間內重建信心；至於鋒線的西甲神射手杜碧克缺乏充足支援下，表現走樣，今場即使或有耶莫蘭高或耶梅卓克搶得正選，卻仍非可靠，烏軍焗攻下更見危機。