歐洲國家盃｜斯洛伐克神勇無懼烏克蘭

在歐國盃E組首輪爆冷打敗勁旅比利時的斯洛伐克，今晚早場將會於杜塞爾多夫，硬撼首場慘敗的烏克蘭(球賽編號FB8619，6月21日21:00開賽)。烏軍雖然世界排名較高，牌面較佳，但首戰表現實在令人失望；反而斯洛伐克已有3分在手，今場睇定踢反擊會更有效率，受讓值得捧場。

世界排名48位的斯洛伐克，首輪打敗賽前世界排第3的比利時，是賽事史上其中一場大冷賽果。無疑，斯軍該役除了防守硬淨外，運氣亦佳，致令「歐洲紅魔」比利時食了兩次詐胡，兼對方有射手盧卡古3度單刀都失諸交臂。不過無論如何，該場勝仗肯定會為斯軍打起信心；尤其是賽事小組第3名都有力爭取出線，已有3分在手的斯洛伐克，今場大可安心打反擊，穩中求勝。