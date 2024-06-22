歐洲國家盃｜格魯吉亞賽和捷克　取得歷史第一分

首次參加歐洲國家盃決賽周的格魯吉亞，取得國家隊在決賽周的第一分。在F組分組的第2輪，格魯吉亞在半場領先下，被捷克迫和，但仍以1:1，與捷克各一言和，取得歷史的第一分。
上仗末段對葡萄牙失分，捷克今場面對歐國盃新丁的格魯吉亞，上半場本來以為有好開始，夏路錫（Adam Hlozek）在23分鐘門前把握到機會射入，不過球證在視像助理裁判的介入，拍夏路錫犯規在先，入球無效。在強攻無果之下，捷克更在補時階段失守，VAR再次介入，指捷克球員禁區犯手球，球證判罰12碼。米卡達迪斯（Georges Mikautadze）為格魯吉亞操刀射入，半場格魯吉亞爆冷領先。
最後攻勢格魯吉亞射高
換邊後仍是捷克圍攻的格局，但是格魯吉亞仍是偶有反擊。在59分鐘，捷克終於藉角球攻勢追平，雖然隊友前柱的頭槌中柱，但正好落在遠柱的柏德列舒希克（Patrik Schick）面前，心口將球撞入，捷克追和1:1。捷克之後繼續以側擊及空中優勢強攻，但以血肉長城抵擋捷克攻勢的格魯吉亞，在最後一刻卻有一個黃金反擊機會，只是最終落在洛札尼迪斯（Saba Lobzhanidze）腳下，卻是一飛衝天，不過即使未能贏波，格魯吉亞仍以1:1賽和捷克，獲得他們首次在決賽周的第一分。
捷克與格魯吉亞兩仗同得1分，捷克最後一場會對土耳其，而格魯吉亞會對分組最強的葡萄牙。