歐洲國家盃｜格魯吉亞賽和捷克　取得歷史第一分

首次參加歐洲國家盃決賽周的格魯吉亞，取得國家隊在決賽周的第一分。在F組分組的第2輪，格魯吉亞在半場領先下，被捷克迫和，但仍以1:1，與捷克各一言和，取得歷史的第一分。

上仗末段對葡萄牙失分，捷克今場面對歐國盃新丁的格魯吉亞，上半場本來以為有好開始，夏路錫（Adam Hlozek）在23分鐘門前把握到機會射入，不過球證在視像助理裁判的介入，拍夏路錫犯規在先，入球無效。在強攻無果之下，捷克更在補時階段失守，VAR再次介入，指捷克球員禁區犯手球，球證判罰12碼。米卡達迪斯（Georges Mikautadze）為格魯吉亞操刀射入，半場格魯吉亞爆冷領先。