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體育
2024-05-29 16:41:20

歐洲國家盃｜比利時初選名單以老帶新　西班牙新星耶馬爾或成今屆最年輕球員

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多支主要隊伍已公布了初選名單。(路透社)

多支主要隊伍已公布了初選名單。(路透社)

比利時及西班牙分別在周二及周一（27、28日）公布歐洲國家盃的初選名單，當中比利時在多位黃金年代老將退下來後，將由曼城的中場迪布尼（Kevin de Bruyne）及羅馬前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）領軍，再度挑戰冠軍。而西班牙就徵召巴塞隆拿的多位年輕新星，當中包括可能是今屆最年輕的巴塞前鋒耶馬爾（Lamine Yamal）。

過去兩屆歐國盃八強止步的「歐洲紅魔」比利時，在黃金一代陸續退下之後，今屆徵召多位新人，但同時包括如韋素（Axel Witsel）、盧卡古及迪布尼都仍然在陣，這批老將今屆會帶着一眾小將再度衝擊更好成績。對於沒有徵召皇家馬德里門將的泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois），主帥泰迪斯高（Domenico Tedesco）上月曾表示希望「專注在球員的狀態」並不想有「針鋒相對的局面」。而在周二記者會，他表示：「與高圖爾斯進行了很清楚及坦誠的溝通，最新的資訊是他未準備好出席歐洲國家盃，他對自己的身體最清楚。」

比利時目前僅徵召25名球員，未用盡26人的名額，球隊會在下月7日才決定最後一名球員，而他們今屆賽事被編入E組，對手有羅馬尼亞、烏克蘭及斯洛伐克，首戰對手先是斯洛伐克。至於西班牙方面，在周一公布29人初選，其中包括16歲的巴塞前鋒耶馬爾及17歲的柏奧古巴斯（Pau Cubarsi），而巴塞的5名球員中，最年長的費倫托利斯（Ferran Torres）也不過是24歲。至於西甲冠軍的皇馬，卻只有3名球員入選。西班牙首戰會面對克羅地亞，而他們同組還有意大利及阿爾巴尼亞。

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比利時公布初選名單。(X)

比利時公布初選名單。(X)

比利時初選25人名單：

門將：
馬斯素斯（Matz Sels，諾定咸森林）
卡斯迪爾斯（Koen Casteels，禾夫斯堡）
湯馬士卡明斯基（Thomas Kaminski，盧頓）

後衛：
菲斯（Wout Faes，李斯特城）
卡斯泰尼（Timothy Castagne，富咸）
艾法菲亞迪（Arthur Theate，雷恩）
維頓漢（Jan Vertonghen，安德列治）
韋素（Axel Witsel，馬德里體育會）
迪巴斯（Zeno Debast，安德列治）
梅尼亞（Thomas Meunier，特拉布宗）
迪古柏（Maxim De Cuyper，布魯日）

中場：
韋蘭斯克斯（Aster Vranckx，禾夫斯堡）
泰利文斯（Youri Tielemans，阿士東維拉）
文加拉（Orel Mangala，里昂）
奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne，曼城）
艾法華美倫（Arthur Vermeeren，馬德里體育會）
阿馬度奧拿拿（Amadou Onana，愛華頓）

前鋒：
盧卡古（Romelu Lukaku，羅馬）
基迪拿尼（Charles De Ketelaere，阿特蘭大）
謝利美杜古（Jeremy Doku，曼城）
奧賓達（Lois Openda，RB萊比錫）
李安度杜沙特（Leandro Trossard，阿仙奴）
祖漢巴卡約高（Johan Bakayoko，PSV燕豪芬）
盧克巴基奧（Dodi Lukebakio，西維爾）
恩歷克卡拉斯高（Yannick Carrasco，艾沙比）

西班牙29人初選名單：

門將：
阿歷斯列美路（Alex Remiro，皇家蘇斯達）
大衛拉耶（David Raya，阿仙奴）
烏尼西蒙（Unai Simon，畢爾包）

後衛：
拿樸迪（Aymeric Laporte，艾納斯）
拿洛文特（Robin Le Normand，皇家蘇斯達）
阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo，利華古遜）
丹尼爾卡華積（Dani Carvajal，皇家馬德里）
丹尼爾維維安（Dani Vivian，畢爾包）
捷西斯拿華斯（Jesus Navas，西維爾）
拿祖費南迪斯（Nacho，皇家馬德里）
古古列拿（Cucarella，車路士）
柏奧古巴斯（Pau Cubarsi，巴塞隆拿）

中場：
米基爾馬連奴（Mikel Merino，皇家蘇斯達）
法比安彭拿（Fabian Ruiz，巴黎聖日耳門）
阿歷斯巴爾拿（Alex Baena，維拉利爾）
蘇比文迪（Martin Zubimendi，皇家蘇斯達）
洛迪卡斯簡迪（Rodri，曼城）
馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente，馬德里體育會）
柏迪（Pedri，巴塞隆拿）
阿歷斯加西亞（Aleix Garcia，基羅納）
費明盧比斯（Fermin Lopez，巴塞隆拿）

前鋒：
艾華路莫拉達（Alvaro Morata，馬德里體育會）
丹尼爾奧莫（Dani Olmo，RB萊比錫）
祖斯奴（Joselu Mato，皇家馬德里）
耶馬爾（Lamine Yamal，巴塞隆拿）
奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal，皇家蘇斯達）
艾約斯佩雷斯（Ayoze Perez，貝迪斯）
費倫托利斯（Ferran Torres，巴塞隆拿）
尼高威廉斯（Nico Williams，畢爾包）

西班牙初選名單。(X)

西班牙初選名單。(X)

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