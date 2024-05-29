歐洲國家盃｜比利時初選名單以老帶新　西班牙新星耶馬爾或成今屆最年輕球員

比利時及西班牙分別在周二及周一（27、28日）公布歐洲國家盃的初選名單，當中比利時在多位黃金年代老將退下來後，將由曼城的中場迪布尼（Kevin de Bruyne）及羅馬前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）領軍，再度挑戰冠軍。而西班牙就徵召巴塞隆拿的多位年輕新星，當中包括可能是今屆最年輕的巴塞前鋒耶馬爾（Lamine Yamal）。
過去兩屆歐國盃八強止步的「歐洲紅魔」比利時，在黃金一代陸續退下之後，今屆徵召多位新人，但同時包括如韋素（Axel Witsel）、盧卡古及迪布尼都仍然在陣，這批老將今屆會帶着一眾小將再度衝擊更好成績。對於沒有徵召皇家馬德里門將的泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois），主帥泰迪斯高（Domenico Tedesco）上月曾表示希望「專注在球員的狀態」並不想有「針鋒相對的局面」。而在周二記者會，他表示：「與高圖爾斯進行了很清楚及坦誠的溝通，最新的資訊是他未準備好出席歐洲國家盃，他對自己的身體最清楚。」
比利時目前僅徵召25名球員，未用盡26人的名額，球隊會在下月7日才決定最後一名球員，而他們今屆賽事被編入E組，對手有羅馬尼亞、烏克蘭及斯洛伐克，首戰對手先是斯洛伐克。至於西班牙方面，在周一公布29人初選，其中包括16歲的巴塞前鋒耶馬爾及17歲的柏奧古巴斯（Pau Cubarsi），而巴塞的5名球員中，最年長的費倫托利斯（Ferran Torres）也不過是24歲。至於西甲冠軍的皇馬，卻只有3名球員入選。西班牙首戰會面對克羅地亞，而他們同組還有意大利及阿爾巴尼亞。