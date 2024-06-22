歐洲國家盃｜比利時戰土耳其爭取首捷　泰迪斯高指盧卡古需要入波取回信心

比利時會在香港時間周日（23日）凌晨3時，出戰第2場的分組賽對羅馬尼亞。泰迪斯高透露，守將的韋素（Axel Witsel）將會缺陣：「他（韋素）在同一處地方仍然有些小問題。他的比賽未完，我們明日會看磁力共震的結果。希望沒有甚麼的大礎，不過我們不會冒任何的險，所有人都已經準備好。」

比利時首戰意外不敵斯洛伐克，在次仗面對羅馬尼亞就不容再失。上場屢失戎機的前鋒盧卡古（Romelu Lukaku），主帥的泰迪斯高（Domenico Tedesco）認為，他只差一個入球去重拾自信。

上仗前鋒的盧卡古錯失多個機會遭到批評，泰迪斯維就維護這位羅馬的前鋒：「我們昨日訓練後有討論過，不過我經常都與他交談，因為他是我們陣中其中一位要員。他只是需要一個入球，事實上他做到，而且兩次，不過被取消了。我們都想他6次機會入足6球，但這是不現實的，即使他有質素做到。」

泰迪斯高指對手防守緊密

對於對手羅馬尼亞在最近13場不敗，泰迪斯高表示：「我們看了羅馬尼亞8場的比賽，他們確實很團結，縮得很後，而且不會埋怨，他們不在乎，總之就不要冒險，只放長傳。他們在處理第2點很強，而且很有力量。如果這樣打，可以降低失球的風險，而他們外圍賽就僅失5球。」不過泰迪斯高指：「我們沒有想過會輸，只信會贏，我們要在這取得成績，如果我們分組晉級，我會覺得不錯。」