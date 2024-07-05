眾所周知的事實，是法國當家球星的基利安麥巴比（Kylian Mbappe），自小就把葡萄牙的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）為偶像。今次歐洲國家盃的八強，法國會遇上葡萄牙，麥巴比稱，無論結果如何，C朗還是那個傳奇，不過晉級當然希望是法國。 在麥巴比加盟皇家馬德里後，他在社交媒體放出的其中一張相片，就是自己少年時穿上皇馬的外套與C朗的合照。而在他14歲時的一張家中照片，也清楚見到他房中那張C朗的海報。麥巴比在記者會上表示：「我永遠都很欽佩基斯坦奴，作為球員也是。經過很多時間，我有機會認識他，並與他交流過很多次，我們還保持着聯絡。他永遠會嘗試給我意見，並保持更新狀況。對於他在足球場做的事，能夠與他對賽是一項榮譽。無論之前或之後發生甚麼，他永遠都是球場上的傳奇，不過當然，我們希望贏波晉級四強。」

貝拿度施華︰今場不只是麥巴比大戰C朗 對於有稱這可能是一場「接棒」，由麥巴比接過C朗成為下一位偉大球員，麥巴比表示：「這永遠只有一個（C朗），我已經夠幸運有機會達成我球員夢想成為馬德里的球員。我希望我會在這寫下歷史，但我現在不打算寫基斯坦奴之後的歷史。他為馬德里做的是獨一無二。你得欣賞過去的他，還有現在的他。我從不會妒嫉別人，所以我只崇拜偉大的球員。他為足球留下自己的印記，他啟發了一代一代的人，他有裊多入球和贏得很多錦標，所以他的履歷已為他說話了。」