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體育
2024-07-05 12:34:34

歐洲國家盃｜法國麥巴比大戰偶像C朗葡萄牙　不過會親自終結其大賽生涯

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麥巴比亳不掩飾自己視C朗為偶像的事。(IG)

麥巴比亳不掩飾自己視C朗為偶像的事。(IG)

眾所周知的事實，是法國當家球星的基利安麥巴比（Kylian Mbappe），自小就把葡萄牙的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）為偶像。今次歐洲國家盃的八強，法國會遇上葡萄牙，麥巴比稱，無論結果如何，C朗還是那個傳奇，不過晉級當然希望是法國。

在麥巴比加盟皇家馬德里後，他在社交媒體放出的其中一張相片，就是自己少年時穿上皇馬的外套與C朗的合照。而在他14歲時的一張家中照片，也清楚見到他房中那張C朗的海報。麥巴比在記者會上表示：「我永遠都很欽佩基斯坦奴，作為球員也是。經過很多時間，我有機會認識他，並與他交流過很多次，我們還保持着聯絡。他永遠會嘗試給我意見，並保持更新狀況。對於他在足球場做的事，能夠與他對賽是一項榮譽。無論之前或之後發生甚麼，他永遠都是球場上的傳奇，不過當然，我們希望贏波晉級四強。」

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歐洲國家盃名單｜D組法國陣容。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜F組葡萄牙陣容。（am730製圖）
法國射手麥巴比。(路透社) 葡萄牙球星C朗拿度。(路透社)

貝拿度施華︰今場不只是麥巴比大戰C朗

對於有稱這可能是一場「接棒」，由麥巴比接過C朗成為下一位偉大球員，麥巴比表示：「這永遠只有一個（C朗），我已經夠幸運有機會達成我球員夢想成為馬德里的球員。我希望我會在這寫下歷史，但我現在不打算寫基斯坦奴之後的歷史。他為馬德里做的是獨一無二。你得欣賞過去的他，還有現在的他。我從不會妒嫉別人，所以我只崇拜偉大的球員。他為足球留下自己的印記，他啟發了一代一代的人，他有裊多入球和贏得很多錦標，所以他的履歷已為他說話了。」

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不過葡萄牙的貝拿度施華（Bernardo Silva）在記者會就指，今場不只是麥巴比大戰C朗。貝拿度施華曾與麥巴比在摩納哥共事，他指：「基利安是個天才球員，他16歲時我們在摩納哥認識。我記得在他來的第一個星期，我們已好奇『這小孩是誰？』我們都非常欣賞他，並相信他有美好的生涯。我希望他有好的前境，不過不是目前。我想是我們晉級。」至於C朗，他表示：「基斯坦奴是其中一個球場上最好的球員。基利安仍然在開始或是在生涯的中段，不過這不只關於他們。作為葡萄牙隊，我們是希望晉級四強。」早前在16強賽後，C朗已表明因為下一屆自己已43歲，故今屆肯定自己最後的賽事。

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歐洲國家盃淘汰賽賽程｜8強（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽晉級走線圖｜8強（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽晉級走線圖