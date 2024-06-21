歐洲國家盃｜法國麥巴比面罩送到對荷蘭可候命　不過可能戴另一件（更新）

法國的基利安麥巴比（Kylian Mbappe），預計可以在對荷蘭的比賽中候命。因為法國足協為他訂製的面罩已經到貨，並讓他可以戴上後在周四（20日）進行操練，法國主帥的迪甘斯（Didier Deschamps）指：「一切都向正確方向走。」
因為在對奧地利一戰麥巴比鼻樑受創，令他能否繼續上陣存疑。不過在周四的訓練後，迪甘斯向傳媒表示：「我確定麥巴比感覺已經好了很多，一切關於他明日上陣的進展都很順利，並向正確方向走。」對於有關的面罩，迪甘斯表示：「他會戴面罩比賽，不過你不需要知道面罩的詳情。」
不過根據外國傳媒報道，麥巴比將不能戴上在訓練中展出，以法國國旗三色為顏色的那個面罩，而是一個純色的面罩。因為根據歐洲足協的第42條規則指：「戴在比場上的醫療器具，只能是單一顏色，而且不能有球隊或是製造商的象徵。」英國的《每日郵報》就指，知悉麥巴比其實同時也收到另一個可用作比賽用的面罩。
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英國廣播公司（BBC）報道就指：「麥巴比最初沒戴面罩，並與隊友有講有笑。之後他就戴上練習，在調整過幾次後，他似乎已經適應。而在頭15分鐘開放給傳媒拍攝的訓練中，他不似會缺席對荷蘭的比賽。」