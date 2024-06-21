歐洲國家盃｜法國麥巴比面罩送到對荷蘭可候命　不過可能戴另一件（更新）

法國的基利安麥巴比（Kylian Mbappe），預計可以在對荷蘭的比賽中候命。因為法國足協為他訂製的面罩已經到貨，並讓他可以戴上後在周四（20日）進行操練，法國主帥的迪甘斯（Didier Deschamps）指：「一切都向正確方向走。」

因為在對奧地利一戰麥巴比鼻樑受創，令他能否繼續上陣存疑。不過在周四的訓練後，迪甘斯向傳媒表示：「我確定麥巴比感覺已經好了很多，一切關於他明日上陣的進展都很順利，並向正確方向走。」對於有關的面罩，迪甘斯表示：「他會戴面罩比賽，不過你不需要知道面罩的詳情。」