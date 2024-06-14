歐洲國家盃｜烏克蘭國腳拍片講述家鄉戰況　呼籲國際繼續支持

今屆的歐洲國家盃，是烏克蘭自俄羅斯入侵以來的首次國際大賽，球隊在下周一（17日）會與羅馬尼亞對戰，而他們在賽前就拍攝影片，談及各球員家鄉的狀況，呼籲國際社會繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。
烏克蘭足協為13名國腳拍攝影片，當中包括車路士的梅迪歷（Mykhaylo Mudryk）、皇家馬德里門將的盧連（Andriy Lunin）以及阿仙奴的守將辛真高（Oleksandr Zinchenko）。其中梅迪歷表示：「自全面戰爭開始，我的城市就日夜遭到導彈攻擊。」他表示仍在克拉斯諾赫拉德的父母，每日都在重建生活，並相信烏克蘭會得到最後的勝利。
至於皇馬門將的盧連就表示，他來自東部的哈爾科夫，雖然一度被烏克蘭從俄羅斯手上奪回，但近期俄羅斯又再度向這個地方進攻。現為烏克蘭足協主席，烏克蘭名將的舒夫真高（Andriy Shevchenko）表示：「我們的城市都渴望主辦歐洲國家盃，不過現在他們不是在為賽事戰鬥，而是為自由。沒有一個烏克蘭的球員、城市、球場、遊樂場以及小孩，可以不受戰爭影響。」烏克蘭足協又提到「足球，就如所有體育項目，是不應受政治影響。」
"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 13, 2024
13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS