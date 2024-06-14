歐洲國家盃｜烏克蘭國腳拍片講述家鄉戰況　呼籲國際繼續支持

今屆的歐洲國家盃，是烏克蘭自俄羅斯入侵以來的首次國際大賽，球隊在下周一（17日）會與羅馬尼亞對戰，而他們在賽前就拍攝影片，談及各球員家鄉的狀況，呼籲國際社會繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。

烏克蘭足協為13名國腳拍攝影片，當中包括車路士的梅迪歷（Mykhaylo Mudryk）、皇家馬德里門將的盧連（Andriy Lunin）以及阿仙奴的守將辛真高（Oleksandr Zinchenko）。其中梅迪歷表示：「自全面戰爭開始，我的城市就日夜遭到導彈攻擊。」他表示仍在克拉斯諾赫拉德的父母，每日都在重建生活，並相信烏克蘭會得到最後的勝利。