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體育
2024-06-14 12:39:13

歐洲國家盃｜烏克蘭國腳拍片講述家鄉戰況　呼籲國際繼續支持

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烏克蘭國腳拍片呼籲國際繼續支持該國反抗俄羅斯入侵。(路透社)

烏克蘭國腳拍片呼籲國際繼續支持該國反抗俄羅斯入侵。(路透社)

今屆的歐洲國家盃，是烏克蘭自俄羅斯入侵以來的首次國際大賽，球隊在下周一（17日）會與羅馬尼亞對戰，而他們在賽前就拍攝影片，談及各球員家鄉的狀況，呼籲國際社會繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。

烏克蘭足協為13名國腳拍攝影片，當中包括車路士的梅迪歷（Mykhaylo Mudryk）、皇家馬德里門將的盧連（Andriy Lunin）以及阿仙奴的守將辛真高（Oleksandr Zinchenko）。其中梅迪歷表示：「自全面戰爭開始，我的城市就日夜遭到導彈攻擊。」他表示仍在克拉斯諾赫拉德的父母，每日都在重建生活，並相信烏克蘭會得到最後的勝利。

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梅迪歷參與了烏克蘭足協的影片。(影片截圖) 皇馬門將的盧連在影片講述家鄉狀況。(影片截圖) 辛真高在影片講述烏克蘭的戰事。(影片截圖) 烏克蘭球員拍片呼籲國際社會支持。(影片截圖)

至於皇馬門將的盧連就表示，他來自東部的哈爾科夫，雖然一度被烏克蘭從俄羅斯手上奪回，但近期俄羅斯又再度向這個地方進攻。現為烏克蘭足協主席，烏克蘭名將的舒夫真高（Andriy Shevchenko）表示：「我們的城市都渴望主辦歐洲國家盃，不過現在他們不是在為賽事戰鬥，而是為自由。沒有一個烏克蘭的球員、城市、球場、遊樂場以及小孩，可以不受戰爭影響。」烏克蘭足協又提到「足球，就如所有體育項目，是不應受政治影響。」

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歐洲國家盃｜分組賽程。（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖）
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