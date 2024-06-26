歐洲國家盃｜球迷狂掟膠杯入場惹議　看台或可能要禁酒？

在德國舉行的歐洲國家盃分組賽階段即將結束，不過在多場比賽都發生球迷將膠杯投擲入球場的問題，歐洲足協（UEFA）表示，會審視克羅地亞對意大利的比賽報告，將採取可能措施應對。

啤酒是德國文代，因此在德國的足球都離不開啤酒，包括在德甲冠軍的慶祝，會被淋啤酒。然而在今屆分組賽中，不時出現有盛載啤酒的膠杯投擲入球場的問題，在克羅地亞對意大利的一仗，更是有人在球員慶祝時不斷投擲膠杯。歐洲足協的紀律小組表示，將會在獲得克羅地亞對意大利的比賽報告後，考慮一切可行的行動。不過UEFA在回應媒體查詢時，未有就處理膠杯投擲入場內的問題給予答案。