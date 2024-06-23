歐洲國家盃｜盧卡古再食「詐糊」！　比利時兩球淨勝羅馬尼亞取關鍵三分

上場爆大冷不敵斯洛伐克的比利時，今場面對羅馬尼亞全面回勇，憑泰利文斯（Youri Tielemans）及奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）各建一功，以2:0擊敗羅馬尼亞。除了入球功臣之外，今場比利時的焦點亦落在盧卡古（Romelu Lukaku）身上，繼上場兩次食「詐糊」後，今場這名前鋒因些微越位再食「詐糊」，令人啼笑皆非。
比利時全取三分後，現時E組四隊各取得一場勝仗，令這一組出線形勢更加撲朔迷離，需留待最後一場分組賽才可以決定誰能出線。
泰利文斯遠射得手 「歐洲紅魔」半場一球領先
對於比利時來說，今場他們非勝不可，在正選陣容上亦作出多個調動，其中以翼鋒盧克巴基奧（Dodi Lukebakio）取代上場差現蹩腳的阿仙奴翼鋒李安度杜沙特（Leandro Trossard）。調動見奇效，「歐洲紅魔」開賽僅2分鐘便領先，盧克巴基奧於左路傳中予盧卡古，這名上場兩食「詐糊」的前鋒乖巧地回傳予泰利文斯，擅張遠射的泰利文斯馬上拉弓射出一記急勁的割草式射門，羅馬尼亞門將尼達（Florin Nita）落地不夠快未能撲出，皮球應聲破網。
先失一球的羅馬尼亞瞬速作出回應，拉斯雲馬連（Razvan Marin）於5分鐘左路傳中，效力英超球隊熱刺的中堅達古辛（Radu Dragusin）頭槌攻門，卻被比利時門將卡斯迪爾斯（Koen Casteels）飛身撲出，羅馬尼亞錯失追平機會。
之後兩隊互有攻守，但都未能取得入球，比利時半場以1:0領先。
盧卡古兩場三「詐糊」 慘成「地獄黑仔王」
下半場比利時繼續採取主動，奇雲迪布尼於52分鐘禁區外施放冷箭，僅僅斜出。三分鐘後，這名效力曼城的中場核心再次遠射，可惜今次則被羅馬尼亞門將尼達將皮球一抱入懷。前鋒盧卡古於59分鐘接應罰球傳中，右腳施射，但都未能考驗到尼達。
比利時於64分鐘差點擴大領先優勢，奇雲迪布尼放出直線予盧卡古形成單刀，盧卡古面對門將冷靜射入，可惜經視像助理裁判（VAR）觀看重播後，半自動越位系統顯示盧卡古膝頭微微越位，故入球不成立。這是盧卡古兩場歐國盃比賽內第三次「食詐糊」，可謂霉運當頭。
The reason Romelu Lukaku's goal was ruled out tonight... pic.twitter.com/lsTv8acnP8— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 22, 2024
迪布尼入球奠勝 流暢入球盡顯身價
及至80分鐘，比利時終於攻入「燕梳波」。奇雲迪布尼接應門將卡斯迪爾斯開出龍門球，先用身位壓過達古辛，再於門前鏟射得手，「歐洲紅魔」領先至2:0。整個入球過程一氣呵成，足見奇雲迪布尼的超卓技術。
羅馬尼亞於85分鐘曾有「破蛋」機會，前鋒阿利碧克（Denis Alibec）壓過比利時中堅菲斯（Wout Faes），再射穿卡斯迪爾斯的十指關，可惜被維頓漢（Jan Vertonghen）成功護空門。最終比利時成功以兩球淨勝對手，取得關鍵三分。
比利時全取三分後，令E組形勢更緊湊。目前E組四隊均得3分，羅馬尼亞暫時較佳得失球繼續排榜首，比利時則升上第二。下場賽事將會同步進行，對四隊來說都是「生死之戰」。
E組最後一輪賽程：
6月27日（四）凌晨12時 — 斯洛伐克對羅馬尼亞
6月27日（四）凌晨12時 — 烏克蘭對比利時