歐洲國家盃｜祖迪比寧咸一箭定江山　英格蘭小勝塞爾維亞響頭炮

大熱英格蘭登場！
自1966年世界盃後，再無於大賽贏過冠軍的「三獅軍團」，今屆歐國盃首場分組賽對陣塞爾維亞，最終憑著祖迪比寧咸（Jude Bellingham）一箭定江山，以1:0小勝塞爾維亞，於C組旗開得勝。
祖迪比寧咸頭槌建功 英迷大唱《Hey Jude》慶祝
開賽初段英格蘭佔盡控球權，然而塞爾維亞故意留後死守，「三獅軍團」派出哈利卡尼（Harry Kane）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）、菲爾科頓（Phil Foden）以及祖迪比寧咸等進攻能手作正選，13分鐘便找到入球機會。布卡約沙卡從右路殺入底線傳中，祖迪比寧咸入禁區衝頂得手。英格蘭取得領先優勢後，現場球迷馬上唱出披頭四名曲《Hey Jude》為祖迪比寧咸慶祝。
其後塞爾維亞不斷嘗試以傳中作反撲，然而都未能找到一對前鋒阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）及杜辛華荷域（Dusan Vlahovic），上半場英格蘭以1:0領先。
英軍陷苦戰 塞爾維亞大舉進攻追平不果
下半場形勢逆轉，塞爾維亞壓前進攻，多次組織都較上半場更有威脅，可惜都未能攻破英軍大門。77分鐘英格蘭差點能夠擴大領先優勢，後備入替的翼鋒查洛保雲（Jarrod Bowen）右路發難，傳中予今場表現平平的哈利卡尼頭槌一頂，卻被塞爾維亞門將比德拉積高域（Predrag Rajkovic）撲到再中楣。最後10分鐘形勢更是一面倒，英格蘭一面捱打，然而塞爾維亞多次傳中不果，而中場米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）的遠射亦未收效，最終「三獅軍團」成功維持1:0的比數到完場。
比寧咸獲官方最佳球員 哈利卡尼：「勝在有自信！」
賽後哈利卡尼認為今場是一場主要的勝利，「我們一早就就知道這場將會是一場苦戰，他們（塞爾維亞）是一隊非常體力化的球隊，而今場我們能夠力保不失，證明我們值得贏得比賽。」這名英格蘭隊長更大讚入球功臣祖迪比寧咸，「他（祖迪比寧咸）非常有自信，入球的走位及處理皆是一流，而他總是用自己的方式去影響比賽。」
今場一箭定江山的祖迪比寧咸榮獲今場官方最佳球員，賽後他相當謙虛，將成功歸功他人：「祖迪比寧咸不只是我，而是由不同人來造就，我擁有他們的支持，這才是我的成功之道。」
小勝塞爾維亞全取三分後，英格蘭壓過同日各一言和的丹麥及斯洛文尼亞，升上C組榜首。下場英格蘭將會於6月21日凌晨12時迎戰丹麥。
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