歐洲國家盃首輪分組賽陸續展開，首兩組球隊亮相後，周日（16日）晚輪到港人關注的英格蘭以及荷蘭分別登場，當中荷蘭會先在周日9時迎戰波蘭，而英格蘭就在香港時間周一的凌晨壓軸對塞爾維亞。由ViuTV節目表所見，ViuTV安排周六及周日共3場歐洲國家盃分組賽免費直播，周末的直播會是A組另一場首輪對賽匈牙利對瑞士，球迷是時候約定波友睇波。

歐洲國家盃由24隊爭逐冠軍，香港時間周六凌晨3時上演歐洲國家盃A組分組賽德國主場鬥蘇格蘭。根據ViuTV節目表，這場賽事除了可在收費頻道Now TV 618/619/688收看直播，也可透過ViuTV99台免費收看直播。而周六（6月15日）晚上9時開賽的匈牙利對瑞士A組賽事，以及周日（6月16日）晚上9時開賽的D組賽事波蘭鬥荷蘭，都在ViuTV節目表出現，代表這兩場歐洲國家盃分組賽賽事都是免費直播。

有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事免費直播，因此尚有2場安排仍有待證實。

今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家(還要是缺少大國俄羅斯的情況下)，參賽隊數是歷來之冠(2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊)。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景(E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況)。

▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼