歐洲國家盃｜羅馬尼亞足球再復興？　三球大勝烏克蘭響頭炮

曾經風光一時的羅馬尼亞，在相隔一屆再打入歐洲國家盃的決賽周，憑着史坦斯奧（Nicolae Stanciu）及拉斯雲馬連（Razvan Marin）的兩記妙射，以3:0大勝烏克蘭，取得他們自2000年以來首次在歐洲國家盃決賽周的勝仗。

在1994年的世界盃上，羅馬尼亞打入八強而一度引起關注，然而羅馬尼亞的足球發展隨着羅馬尼亞名將赫傑（Gheorghe Hagi）退役而走下陂。他們對上一次在歐國盃決賽周贏波，已是2000年的事，當年他們擊敗英格蘭取得分組出線。自此羅馬尼亞3度未能出線，2次晉身決賽周在未能一勝下出局。