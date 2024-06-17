歐洲國家盃｜羅馬尼亞足球再復興？　三球大勝烏克蘭響頭炮

曾經風光一時的羅馬尼亞，在相隔一屆再打入歐洲國家盃的決賽周，憑着史坦斯奧（Nicolae Stanciu）及拉斯雲馬連（Razvan Marin）的兩記妙射，以3:0大勝烏克蘭，取得他們自2000年以來首次在歐洲國家盃決賽周的勝仗。
在1994年的世界盃上，羅馬尼亞打入八強而一度引起關注，然而羅馬尼亞的足球發展隨着羅馬尼亞名將赫傑（Gheorghe Hagi）退役而走下陂。他們對上一次在歐國盃決賽周贏波，已是2000年的事，當年他們擊敗英格蘭取得分組出線。自此羅馬尼亞3度未能出線，2次晉身決賽周在未能一勝下出局。
24年來決賽周首場勝仗
在面對近年實力冒起的烏克蘭，羅馬尼亞今場雖然被對手取得較多的控球，但上半場29分鐘卻先由史坦斯奧禁區頂的遠射直飛死角，讓烏克蘭的皇家馬德里門將盧連（Andriy Lunin）欲救無從。換邊後烏克蘭仍然是光有控球而威脅不足，更於53分鐘由馬連的勁射為羅馬尼亞拉開2:0。加上達格斯（Denis Dragus）在4分鐘門前撞入，令羅馬尼亞輕取烏克蘭3:0。而今場昔日名將赫傑的兒子恩尼斯赫傑（Ianis Hagi）亦有後備上陣。
這是羅馬尼亞24年來首次在歐洲國家盃決賽周取勝，同時也是他們史上的第2場勝利，並讓他們先響頭炮全取3分。球隊下一仗會對同組的勁旅比利時，而輸波的烏克蘭就會對斯洛伐克。