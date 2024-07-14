歐洲國家盃｜耶馬爾慶祝17歲生日　許願決賽擊敗英格蘭

歐國盃決賽將於明日（7月15日）凌晨3時展開，由至今仍然保持全勝的西班牙大戰連續兩屆晉身決賽的英格蘭。
昨日（7月13日）為西班牙小將耶馬爾（Lamine Yamal）的17歲生日，一眾西班牙國家隊隊友於訓練基地為他慶祝。耶馬爾更表明，自己的生日願望就是於決賽擊敗英格蘭，勇奪歐國盃冠軍。
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生日切「健康」版蛋糕 耶馬爾公開發表願望
西班牙翼鋒耶馬爾年紀輕輕，但已經在今屆歐國盃一鳴驚人。除了上場四強對法國轟入「世界波」，締造歐國盃史上最年輕入球紀錄，還合共貢獻3個助攻，成為今屆最耀眼的新星。昨日為這名小將的17歲生日，一班「狂牛軍團」的隊友當然有為他慶祝。
據西班牙足總釋出影片，可見一班西班牙國家隊隊友在唱生日歌，然後隨隊廚師將一個鋪滿士多啤梨的「健康」蛋糕捧到耶馬爾面前。這名效力巴塞隆拿的小將吹蠟燭後，亦有站起來發表感言，「我非常榮幸可以在這裡過我的生日，以及與各位一起晉身決賽。我最想要的生日禮物，就是擊敗英格蘭。」
歐洲國家盃｜新星堀起！ 16歲耶馬爾入世界波 破最年輕入球紀錄
🎂 ¡¡UN CUMPLE MUY FELIZ!!— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 13, 2024
Oye, crack, guarda un poco de tarta. ¡¡Vaya pintón 🍓!!
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一日走兩場慶祝活動 耶馬爾再次許願
另外，耶馬爾代言的品牌Adidas亦有為他慶祝生日，影片拍攝著Adidas的代表拿著一個足球形的蛋糕，並附上1及7兩個數字的蠟燭，為耶馬爾慶祝生日。
影片可見耶馬爾吹蠟燭後，馬上雙手合十許願。雖然他並未有說出自己的願望，但相信各位球迷都能夠猜到一二。
有說願望說出口就不會靈驗，未知道西班牙人會否有此迷信。
然而，耶馬爾的生日願望到底會不會成真，明日（7月15日）凌晨3時—歐國盃決賽西班牙對英格蘭即將揭曉。