歐洲國家盃｜耶馬爾慶祝17歲生日　許願決賽擊敗英格蘭

生日切「健康」版蛋糕 耶馬爾公開發表願望

西班牙翼鋒耶馬爾年紀輕輕，但已經在今屆歐國盃一鳴驚人。除了上場四強對法國轟入「世界波」，締造歐國盃史上最年輕入球紀錄，還合共貢獻3個助攻，成為今屆最耀眼的新星。昨日為這名小將的17歲生日，一班「狂牛軍團」的隊友當然有為他慶祝。

據西班牙足總釋出影片，可見一班西班牙國家隊隊友在唱生日歌，然後隨隊廚師將一個鋪滿士多啤梨的「健康」蛋糕捧到耶馬爾面前。這名效力巴塞隆拿的小將吹蠟燭後，亦有站起來發表感言，「我非常榮幸可以在這裡過我的生日，以及與各位一起晉身決賽。我最想要的生日禮物，就是擊敗英格蘭。」