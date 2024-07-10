歐洲國家盃｜新星堀起！　16歲耶馬爾入世界波　破最年輕入球紀錄

西班牙於歐國盃四強面對強敵法國，早早先輸一球。來到21分鐘，今場繼續正選上陣的耶馬爾（Lamine Yamal）於前場中路接應傳球，這名小將見無人「埋身」防守，推橫即射，皮球在空中像劃出一條絕美的彩虹，然後擦柱而入。
16歲362日，為耶馬爾入球的年齡，打破歐國盃史上最年輕入球球員的紀錄。
前無古人，後未必有來者。耶馬爾以一球極為重要的「世界波」，寫下歷史一頁。
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耶馬爾終獲入球 西班牙挫法國勇闖決賽
歐國盃四強首場比賽於今日凌晨上演，由今屆賽事暫時全勝的西班牙，對陣2018世界盃冠軍法國。「狂牛軍團」在先落後的情況下，靠著耶馬爾及丹尼爾奧莫（Dani Olmo）於5分鐘內連入兩球，以2:1反勝法國，昂然晉身決賽。
耶馬爾的入球，令當時落後的西班牙士氣一振，揭開反勝序幕。這名效力西甲球隊巴塞隆拿的小將，於今屆歐國盃表現可人，之前已經收獲3次助攻，而今場終於取得寶貴入球。這球「世界波」，可算是彌足珍貴。
耶馬爾金球逐格睇：
入球盡破紀錄 耶馬爾獨攬五大紀錄
瑞士前鋒雲蘭頓（Johan Vonlanthen）曾於2004年歐國盃，以18歲141日創下當時歐國盃最年輕入球紀錄。20年後，耶馬爾以這個入球，將紀錄推前接近一年半（16歲362日）。未來有沒有球員可以破此紀錄，仍是言之尚早，但想必難於登天。
除了歐國盃最年輕入球紀錄外，耶馬爾還個人獨佔其餘數項紀錄，包括西班牙國家隊最年輕入球紀錄、巴塞隆拿最年輕一隊上陣紀錄、巴塞隆拿最年輕入球紀錄，以及西甲最年輕入球紀錄。假若耶馬爾順利於今屆歐國盃決賽為「狂牛軍團」上陣，將再破紀錄，成為於歐國盃決賽最年輕上陣的球員。
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反擊拉比奧特賽前言論 耶馬爾：「仲講唔講得出啊？」
耶馬爾榮獲今場比賽最佳球員，可謂實至名歸。
賽前法國中場拉比奧特接受訪問時表示，耶馬爾需要在四強中踢得更好，才可以壓過法國晉身決賽，而自己則會令耶馬爾在這場比賽上踢得辛苦。耶馬爾不但以入球回應，更被當地電視台於賽後捕捉到他對著鏡頭大叫：「還講不講得出呢？」疑似回應拉比奧特的言論。
球場上勝敗論英雄，耶馬爾以表現證明「初生之犢不畏虎」，以入球反擊外界一切質疑。
歐洲國家盃｜西班牙進攻足球技壓法國 時隔12年再次打入決賽
🚨🥇 UEFA Man of the Match for Spain vs France: Lamine Yamal. 🇪🇸 pic.twitter.com/QYohvMSN20— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2024
年紀輕輕已經創下一番紀錄，耶馬爾前途無可限量，今屆歐國盃或許只是他的傳奇生涯的第一頁。而西班牙決賽對手將於明日凌晨揭盅，另一場四強由英格蘭大戰荷蘭。