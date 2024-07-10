歐洲國家盃｜新星堀起！ 16歲耶馬爾入世界波 破最年輕入球紀錄（路透社）

耶馬爾終獲入球 西班牙挫法國勇闖決賽 歐國盃四強首場比賽於今日凌晨上演，由今屆賽事暫時全勝的西班牙，對陣2018世界盃冠軍法國。「狂牛軍團」在先落後的情況下，靠著耶馬爾及丹尼爾奧莫（Dani Olmo）於5分鐘內連入兩球，以2:1反勝法國，昂然晉身決賽。 耶馬爾的入球，令當時落後的西班牙士氣一振，揭開反勝序幕。這名效力西甲球隊巴塞隆拿的小將，於今屆歐國盃表現可人，之前已經收獲3次助攻，而今場終於取得寶貴入球。這球「世界波」，可算是彌足珍貴。

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