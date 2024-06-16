歐洲國家盃｜耶馬爾成史上最年輕正選　不忘學業：我有帶功課嚟做！

16歲的你，正在做甚麼？大抵還是莘莘學子，為每周的功課測驗煩惱。 效力巴塞隆拿的耶馬爾（Lamine Yamal）可能還有多一個煩惱，就是為自己國家西班牙正選上陣對陣克羅地亞，以16歲338日之齡打破波蘭球員高斯盧夫斯基（Kacper Kozlowksi）於上屆歐國盃所創下的紀錄，成為歐國盃史上最年輕的出場球員。

小將的學業煩惱 赴德參賽不忘帶功課 當然仍然在學的耶馬爾也有學業煩惱，賽前他接受西班牙媒體AS的訪問時直言帶了功課去歐國盃做：「我還有一年便畢業，所以我這次（來踢歐國盃）帶了我的功課。我還要線上遙距上課，希望我的老師不會到處找我。」談到歐國盃，這名效力巴塞隆拿的右翼志氣高，「我們不是來玩的，我們是來這裡創造歷史，希望能在這屆歐國盃走到最遠。」雖然未知今屆「狂牛軍團」可以走到幾遠，但耶馬爾就肯定已經將自己的名字寫入史冊之中。

歐國盃首戰即有表現 交出妙絕助攻 今晚（15日）凌晨12點的B組大戰，由西班牙惡鬥克羅地亞，最終「狂牛軍團」收獲一場大勝。西班牙教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）今場派上耶馬爾正選，此子年紀雖小，但仍然能夠抵住壓力，更交出一球助攻。 臨完半場前耶美爾於右路K角位，以招牌左腳傳中，皮球越過眾多克羅地亞守衛，落在丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）前方。這名效力皇家馬德里的右閘球員僅需伸出右腳，便能將皮球送入網。耶美爾這球傳中落點妙絕，技術及視野缺一不可。 下半場耶馬爾愈踢愈放，雖無進帳，但多次盤球突破亦非常搶眼。在下半場戰情一度膠著之下，他的進攻才能成為全場焦點。

賽後保持謙虛 將助攻歸功隊友 賽後耶馬爾接受訪問時表示對勝仗感到滿意，「這場是我在歐國盃的『地標戰』，非常開心可以為西班牙帶來勝利。我落場就希望為球隊獻盡所有，無論是在進攻端還是在防守端。今場證明這幾個月的準備沒有白費，但我們沒有因此自滿，已經在想下一場比賽。」此子今場獻出一次助攻，但他仍然非常謙虛，歸功予入球者丹尼爾卡華積，「他（丹尼爾卡華積）狀態非常好，很開心他今場有入球進帳。」