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體育
2024-06-16 02:00:00

歐洲國家盃｜耶馬爾成史上最年輕正選　不忘學業：我有帶功課嚟做！

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歐洲國家盃｜西班牙耶馬爾正選創歷史　成歐國盃史上最年輕正選（美聯社）

歐洲國家盃｜西班牙耶馬爾正選創歷史　成歐國盃史上最年輕正選（美聯社）

16歲的你，正在做甚麼？大抵還是莘莘學子，為每周的功課測驗煩惱。

效力巴塞隆拿的耶馬爾（Lamine Yamal）可能還有多一個煩惱，就是為自己國家西班牙正選上陣對陣克羅地亞，以16歲338日之齡打破波蘭球員高斯盧夫斯基（Kacper Kozlowksi）於上屆歐國盃所創下的紀錄，成為歐國盃史上最年輕的出場球員。

耶美爾為西班牙上陣對陣克羅地亞，便收獲一助攻。（美聯社） 耶美爾為西班牙上陣對陣克羅地亞，便收獲一助攻。（美聯社） 耶美爾為西班牙上陣對陣克羅地亞，便收獲一助攻。（美聯社） 耶美爾為西班牙上陣對陣克羅地亞，便收獲一助攻。（美聯社） 耶美爾為西班牙上陣對陣克羅地亞，便收獲一助攻。（美聯社）

小將的學業煩惱　赴德參賽不忘帶功課

當然仍然在學的耶馬爾也有學業煩惱，賽前他接受西班牙媒體AS的訪問時直言帶了功課去歐國盃做：「我還有一年便畢業，所以我這次（來踢歐國盃）帶了我的功課。我還要線上遙距上課，希望我的老師不會到處找我。」談到歐國盃，這名效力巴塞隆拿的右翼志氣高，「我們不是來玩的，我們是來這裡創造歷史，希望能在這屆歐國盃走到最遠。」雖然未知今屆「狂牛軍團」可以走到幾遠，但耶馬爾就肯定已經將自己的名字寫入史冊之中。

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歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃｜分組賽程。（am730製圖）

歐國盃首戰即有表現　交出妙絕助攻

今晚（15日）凌晨12點的B組大戰，由西班牙惡鬥克羅地亞，最終「狂牛軍團」收獲一場大勝。西班牙教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）今場派上耶馬爾正選，此子年紀雖小，但仍然能夠抵住壓力，更交出一球助攻。

臨完半場前耶美爾於右路K角位，以招牌左腳傳中，皮球越過眾多克羅地亞守衛，落在丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）前方。這名效力皇家馬德里的右閘球員僅需伸出右腳，便能將皮球送入網。耶美爾這球傳中落點妙絕，技術及視野缺一不可。

下半場耶馬爾愈踢愈放，雖無進帳，但多次盤球突破亦非常搶眼。在下半場戰情一度膠著之下，他的進攻才能成為全場焦點。

耶馬爾今仗光芒四射，下半場更成為全場進攻焦點。（美聯社） 耶馬爾今仗光芒四射，下半場更成為全場進攻焦點。（美聯社） 耶馬爾今仗光芒四射，下半場更成為全場進攻焦點。（美聯社） 耶馬爾今仗光芒四射，下半場更成為全場進攻焦點。（美聯社）

賽後保持謙虛　將助攻歸功隊友

賽後耶馬爾接受訪問時表示對勝仗感到滿意，「這場是我在歐國盃的『地標戰』，非常開心可以為西班牙帶來勝利。我落場就希望為球隊獻盡所有，無論是在進攻端還是在防守端。今場證明這幾個月的準備沒有白費，但我們沒有因此自滿，已經在想下一場比賽。」此子今場獻出一次助攻，但他仍然非常謙虛，歸功予入球者丹尼爾卡華積，「他（丹尼爾卡華積）狀態非常好，很開心他今場有入球進帳。」

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下半場耶馬爾表現出色，差點攻破克羅地亞大門。（美聯社）

下半場耶馬爾表現出色，差點攻破克羅地亞大門。（美聯社）

神速上位　名宿大讚特讚

耶馬爾的上位故事，可從他在去年4月29日為巴塞隆拿完成「地標戰」後，他在球會上位速度奇快，僅以半年時間就成為球會的恆常正選。今季交出7球10助攻，表現廣受讚賞，包括不同的西班牙名宿。前巴塞隆拿領隊沙維（Xavi）直指耶馬爾能夠成為這個時代的標記；傳奇射手大衛韋拿（David Villa）大讚他才能頂尖；而現時效力皇家馬德里的國家隊隊友丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）則認為幾乎不可能防住耶馬爾。

 

耶馬爾今季於巴塞隆拿成功上位，各項賽事交出7球10助攻的數據。（美聯社） 耶馬爾今季於巴塞隆拿成功上位，各項賽事交出7球10助攻的數據。（美聯社） 耶馬爾今季於巴塞隆拿成功上位，當然成功入選西班牙國家隊。（美聯社） 耶馬爾今季於巴塞隆拿成功上位，各項賽事交出7球10助攻的數據。（美聯社）

耶馬爾前途無可限量，同時巴塞隆拿擁有耶馬爾、柏迪（Pedri）、費明盧比斯（Fermin Lopez）、柏奧古巴斯（Pau Cubarsi），以及加維（Gavi）等等全部都是21歲或以下的年輕西班牙小將，相信他們都準備好接棒，為「狂牛軍團」創下新時代。

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