歐洲國家盃｜英格蘭今晚公布26人名單　會否獲徵召拉舒福特受關注

英超聯賽結束後，英格蘭球壇關注是英軍的歐洲國家盃陣容。而領隊的修夫基（Gareth Southgate）將會在今晚（21日）香港時間9時公布初選名單，媒體估計修夫基的初選會有約30名球員，並在與波斯尼亞及冰島友賽後才公布最後26人大軍。當中曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford）能否獲徵召惹起關注。

隨着德國、法國及荷蘭已公布初選名單後，三獅軍團將會在今晚公布。英國媒體預計初選會有30名球員，並會在下月初與波斯尼亞及冰島友賽後，在6月8日公布最終的26人大軍，而英軍首戰對手會是塞爾維亞。