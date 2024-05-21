歐洲國家盃｜英格蘭今晚公布26人名單　會否獲徵召拉舒福特受關注

英超聯賽結束後，英格蘭球壇關注是英軍的歐洲國家盃陣容。而領隊的修夫基（Gareth Southgate）將會在今晚（21日）香港時間9時公布初選名單，媒體估計修夫基的初選會有約30名球員，並在與波斯尼亞及冰島友賽後才公布最後26人大軍。當中曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford）能否獲徵召惹起關注。
隨着德國、法國及荷蘭已公布初選名單後，三獅軍團將會在今晚公布。英國媒體預計初選會有30名球員，並會在下月初與波斯尼亞及冰島友賽後，在6月8日公布最終的26人大軍，而英軍首戰對手會是塞爾維亞。
在多個位置中，媒體關注是曼聯的拉舒福特在今季的狀態之下會否繼續獲得修夫基的青睞。雖然外界認為拉舒福特與哈利卡尼（Harry Kane）及布卡約沙卡（Bukayo Saka）會是修夫基前線3人的選擇，然而「慈善球王」在今季於曼聯的表現令人失望，以及屢遭批評欠缺活力。另一個可能被棄用，是曼城的基亞利殊（Jack Grealish），這位中場球員今季在曼城的機會不多，上個國際賽期也被踢出大軍名單，而且在高爾彭馬（Cole Palmer）及菲爾科頓（Phil Foden）的活躍下，基亞利殊在英軍的位置確實不再穩固。
至於正箭頭，卡尼必然是英軍的首選，不過另一位的前鋒會是阿士東維拉的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）還是艾雲東尼（Ivan Toney），雖然東尼在停賽後出後於英軍仍有表現，但屈堅斯於維拉的表現也很突出，成為球隊取得歐聯席位的功臣之一。