歐洲國家盃｜英格蘭修夫基籲勿輕視瑞士　稱球員更團結自信

賽前備受期待的英格蘭，自分組賽到晉級淘汰階段，表現仍然未似預期而飽受批擊。雖然走線上避開一眾強隊，並在香港時間周日（7日）凌晨12點歐洲國家盃的八強面對看似稍遜一級的瑞士，不過主帥修夫基（Gareth Southgate）指不能看輕對手，他們是足球強國。而今場的比賽，將是修夫基個人第100場的領兵。

從分組賽開始英格蘭的表現屢受批評，連帶修夫基的能力也受到質疑。今次的八強對瑞士，是他個人第100場的領隊生涯，對於英格蘭媒體及球迷都認為球隊處於一條好的路線，他指：「我們在與真正的足球強國在比賽，他們打得極好，因此表現得很自豪。我可以說這會是一個典型的例子，我們作為有能力的國家，在惹怒及為對手製造一場戲劇式的結局。」