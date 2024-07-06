歐洲國家盃｜英格蘭修夫基籲勿輕視瑞士　稱球員更團結自信

賽前備受期待的英格蘭，自分組賽到晉級淘汰階段，表現仍然未似預期而飽受批擊。雖然走線上避開一眾強隊，並在香港時間周日（7日）凌晨12點歐洲國家盃的八強面對看似稍遜一級的瑞士，不過主帥修夫基（Gareth Southgate）指不能看輕對手，他們是足球強國。而今場的比賽，將是修夫基個人第100場的領兵。
從分組賽開始英格蘭的表現屢受批評，連帶修夫基的能力也受到質疑。今次的八強對瑞士，是他個人第100場的領隊生涯，對於英格蘭媒體及球迷都認為球隊處於一條好的路線，他指：「我們在與真正的足球強國在比賽，他們打得極好，因此表現得很自豪。我可以說這會是一個典型的例子，我們作為有能力的國家，在惹怒及為對手製造一場戲劇式的結局。」
修夫基第100場領軍
他表示：「我們專注在我們如何去贏得今場比賽以及怎樣發揮出我們最佳的能力。我們從未在英格蘭以外打入過決賽，我們歷史只入過2次決賽及3次準決賽。很多我們認為英格蘭人較好的小國家，都在贏得一些東西的紀錄比我們好，或是在大賽後期階段更好。這是我們其中一半的問題，我們已為明日做足準備，作為團隊，我們得尊重對手。」
對於英軍的狀態，他說：「我覺得球隊，即使在訓練期間，現在有不同的心理狀態了，他們更流暢。球員更長時間待在這裡，他們更有信念，更少受到外界所影響。他們看到了機會。每場波都是一個旅程，就像前幾晚一樣，我們為明日準備好，我們要戰鬥到最後一刻，並在每刻挖掘出更深的潛能。他們一班都很有動力，並且看到四強的機會。這是他們的動力來源，他們期待接受這次挑戰。」