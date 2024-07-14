歐洲國家盃｜英格蘭修夫基：我相信夢想　西班牙稱只要踢出自己風格可以贏波

歐洲國家盃決賽在香港時間的周一（15日）凌晨3時展開，兩支參賽球隊已經出發到柏林為比賽準備。而英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）指自己並不相信童話，但信有夢想。而西班牙的主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）認為，球隊只要做回自己就可以取勝。
連續兩屆帶領英格蘭打入決賽，修夫基在晉級過程都遭受球迷的批評，然而他還是帶領英軍歷史性連續兩次打入歐國盃的決賽。在賽前的記者會，修夫基表示：「我不是童話的信徒，但我相信夢想。我們有一個很大的夢想，也感受它的重要，不過你得讓它實現。」他再說：「我們的走勢，遲來的入球與12碼，不代表是我們的時刻。我們要在明日將它實現及展示出來。這會是一個動人的故事，而它就在我們手，不過表現是最重要的事。」
對於要與西班牙比併，他說：「我不害怕（對西班牙）將會發生甚麼，因為我一切都已經經歷過。我要我的球員都是無所畏懼，我要他們可以展示最好的自己，無論發生甚麼，我們團結一起都是很強的。」
修夫基：英格蘭球員要無所畏懼
西班牙主帥迪拉富安迪就指，西班牙只要打出自己風格就可以：「我們如果不是西班牙，我們就沒有機會。」他續說：「我們在努力變得更好，而我們會在星期日表現出自己。這就是比賽的風格。我們有個對手在前，不過走向顯而易見。明日我們當然要展示自己的優點。不過如果我們做不到，這會是比賽有特別的變化，不代表走勢會改變。」
他再表示：「我們仍然保持冷靜，沒有失去願景。我們專注我們可以控制的事。我們知道明日沒有熱門，這是非常平等。我們就讓庄家去談誰是熱門。我們知道如果我們打不出原有的水平，我們沒有勝算。不過我們知道我們有能力，並在星期日展示出來。」他指：「我很自豪看到我們來到這裡的過程，沒有人免費給予這支球隊甚麼，所以我們可以為自己感到自豪。這是現在，也是更好的未來，看見一個國家為國家隊建立的美好事情。」