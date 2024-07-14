歐洲國家盃｜英格蘭修夫基：我相信夢想　西班牙稱只要踢出自己風格可以贏波

歐洲國家盃決賽在香港時間的周一（15日）凌晨3時展開，兩支參賽球隊已經出發到柏林為比賽準備。而英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）指自己並不相信童話，但信有夢想。而西班牙的主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）認為，球隊只要做回自己就可以取勝。

連續兩屆帶領英格蘭打入決賽，修夫基在晉級過程都遭受球迷的批評，然而他還是帶領英軍歷史性連續兩次打入歐國盃的決賽。在賽前的記者會，修夫基表示：「我不是童話的信徒，但我相信夢想。我們有一個很大的夢想，也感受它的重要，不過你得讓它實現。」他再說：「我們的走勢，遲來的入球與12碼，不代表是我們的時刻。我們要在明日將它實現及展示出來。這會是一個動人的故事，而它就在我們手，不過表現是最重要的事。」