歐洲國家盃｜英格蘭再度不似預期 修夫基大膽換人無果 1:1和丹麥

歐洲國家盃C組賽事，受港人追捧的英格蘭表現再度令人失望。雖然他們憑哈利·卡尼（Harry Kane）的入球先拔頭籌，但被丹麥的荷祖曼特以一記妙絕遠射回敬，最終雙方踢成1:1，各得1分。 繼僅勝塞爾維亞1:0後，英格蘭今場的表現再度出現「災難」級，三線缺乏聯繫，全場比賽攻不銳，守不穩。雖然出線機會仍大，但比起其他爭標份子如德國、西班牙等，場面上實在有一段距離。

哈利卡尼先開紀錄 阿諾特表現令人失望 英格蘭今場排出與上場相同的陣容出戰；丹麥方面，今場收起阿歷山大巴希（Alexander Bah），由米希利（Joakim Maehle）擔正。 英軍今場早早取得領先，18分鐘卡爾獲加（Kyle Walker）於右路發難，壓過對方守衛後傳中，接應的鋒將哈利卡尼門前輕鬆射入，射入個人於今屆歐國盃首個入球，「三獅兵團」領先1：0。 雖然先取得領先，惟英格蘭表現並不盡如人意，其中今場再度以中場亮相的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）明顯與兩名中場隊友格格不入，令英軍進攻方面大塞車，表現令人失望。此子最後僅上陣54分鐘便被換走，由干拿加歷查（Conor Gallagher）入替。 相反落後的丹麥不停壓逼英格蘭，其中多次於兩邊傳中造成不少威脅。一直搶攻的他們終到33分鐘修成正果。哈利卡尼傳球失誤，皮球落在荷祖曼特腳下，後者離門30多碼起腳，中內柱彈入，丹麥追成1：1完半場。 歐洲國家盃｜附51場賽程／走線圖懶人包／直播連結