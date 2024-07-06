歐洲國家盃｜荷蘭自信可擊敗土耳其　蒙迪拿冀球員將情緒轉化動力

歐洲國家盃八強的最後一場戲碼，將是由以分組第3名出線的荷蘭，迎戰土耳其，這場比賽未必具吸引力。不過荷蘭主帥的朗奴高文（Ronald Koeman）指球隊充滿信心。至於土耳其主帥的蒙迪拿（Vincenzo Montella）指球員很希望在球迷前爭取表現，不過期望他們可以將情緒轉化為動力。 荷蘭將會在香港時間的周日（7日）深夜3時，在柏林迎戰土耳其。朗奴高文賽前表示：「我對土耳其球隊有經驗，那氣氛一定很好的。我們只要保持控球，他們（球迷）就會變得安靜。你得要保持冷靜，務實地打好比賽。」

朗奴高文自信懂應付土耳其球迷 對於球隊上仗擊敗羅馬尼亞，朗奴高文表示：「上場是很好展示足球智慧的水平，如果我們保持這水準，這會是我們一屆很好的錦標賽。每場波都是困難的，所有強隊都會遇上困難的比賽如何去取勝，就如英格蘭要到最後一秒，葡萄牙要射12碼（對斯洛文尼亞），你都得戰鬥。」 由於土耳其有不少的移民移居德國，也令他們在德國國內獲得不少支持，蒙迪拿表示：「部份球員將會在這場上陣，在準備這場比賽時，他們是有些優勢。我們要控制好情緒的方面，並將它轉化為動力。我們仍然年輕，我們需要更多的能量，這會給我們優勢。」