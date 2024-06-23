歐洲國家盃｜葡萄牙大勝土耳其奠首名　C朗追平塵封20年紀錄！

由基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，下稱C朗）領軍的葡萄牙於歐國盃F組次輪分組賽以3:0大勝土耳其，提早一輪奠定首名出線資格。 今場C朗雖無入球，但下半場一記無私助攻，令他追平捷克傳奇翼鋒普波斯基（Karel Poborsky）的歐國盃史上最多助攻紀錄，繼續在歐國盃賽場寫下歷史。

土耳其離奇烏龍球 葡軍半場領先兩球 曾勇奪2016歐國盃冠軍的葡萄牙開賽初段採取主動，首場表現平平的C朗今場更積極走位，頻頻回後嘗試與隊友配合。葡軍21分鐘取得領先優先，紐奴文迪斯阿歷山大（Nuno Mendes）於左路「疊瓦落底傳中」，土耳其中堅亞卡甸（Samet Akaydin）欲解圍卻反而「橫傳」予守侯在禁區的貝拿度施華（Bernardo Silva），這名效力曼城的中場當然不禮讓，左腳一射入網，為葡萄牙領先1:0。 其後比賽出現可謂今屆歐國盃最離奇一幕，土耳其中堅亞卡甸於無壓力下「No Look」回傳予門將，豈料傳球路線完全不到位，門將巴恩迪亞（Altay Bayindir）欲救無從，隊友薛基施歷（Zeki Celik）護空門亦不果，土耳其憑著這個極為尷尬的烏龍球，落後0:2。