歐洲國家盃｜葡萄牙鬥土耳其拒收起C朗　主帥馬天尼斯稱仍非常重要

已屆39歲的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），第6次出戰歐洲國家盃。然而不少球評都指要C朗繼續踢足可能有點勉強，不過葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）指C朗仍可以在對土耳其踢足90分鐘。
上仗曾點被捷克爆冷成功，葡萄牙卻讓C朗踢足90分鐘，結果球隊驚險憑年輕小將法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）補時建奇功。被問到會否繼續讓C朗踢足，馬天尼斯表示：「你知道基斯坦奴上個球季踢了多少分鐘？他有的是經驗，歷史上沒有其他球員可以6次在歐國盃上陣。了解一個球員可以帶來甚麼是很重要，基斯坦奴帶來的是經驗，入球的檮會以及拉開空位。基斯坦奴可以在國家隊，是因為他值得在這裡，就看他做到了甚麼，以及在上次大賽他能做到的。」
未回應干斯卡奧會否獲正選
他又稱讚C朗：「他非法有紀律、努力，是個天生的殺手，在禁區內非常重要的一員。當法蘭斯高（干斯卡奧）入波，造出那空位是因為基斯坦奴在禁區。我們專心地工作，而我們在禁區內的嘗試，顯示了基斯坦奴對我們有多重要。」至於干斯卡奧會否因為對捷克的表現取得一席正選，馬天尼斯表示：「我們有23個場區的球員，10個會當正選，重要是這些球員在被徵召時已是準備好，在上仗我們見到，法蘭斯高後備上陣，並展示到他為甚麼可以入選。」
至於有關對手土耳其的年輕射手艾達古拿（Arda Guler），馬天尼斯指：「我們都知古拿是個優秀的天才，他會有非同凡享的未來。他是非常有效率的球員，我想球員應該給年輕球員空間，能看他比賽是很高興的。這是重要時刻，不過我們都想贏波，而我們是會做到。」土耳其主帥蒙迪拿（Vincenzo Montella）就指，古拿體能未十足，在賽前需要進行評估。