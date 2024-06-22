歐洲國家盃｜葡萄牙鬥土耳其拒收起C朗　主帥馬天尼斯稱仍非常重要

已屆39歲的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），第6次出戰歐洲國家盃。然而不少球評都指要C朗繼續踢足可能有點勉強，不過葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）指C朗仍可以在對土耳其踢足90分鐘。

上仗曾點被捷克爆冷成功，葡萄牙卻讓C朗踢足90分鐘，結果球隊驚險憑年輕小將法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）補時建奇功。被問到會否繼續讓C朗踢足，馬天尼斯表示：「你知道基斯坦奴上個球季踢了多少分鐘？他有的是經驗，歷史上沒有其他球員可以6次在歐國盃上陣。了解一個球員可以帶來甚麼是很重要，基斯坦奴帶來的是經驗，入球的檮會以及拉開空位。基斯坦奴可以在國家隊，是因為他值得在這裡，就看他做到了甚麼，以及在上次大賽他能做到的。」