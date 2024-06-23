歐洲國家盃｜蘇格蘭自信可以創歷史　擊敗匈牙利突破大賽分組賽

蘇格蘭主帥為球員減壓 歷史上，蘇格蘭從未有大賽的決賽周分組賽中取得突破，之前8次世界盃及3次歐洲國家盃決賽周，蘇格蘭全部都是在分組賽止步。主帥史堤夫奇勒（Steve Clarke）表示：「我會嘗試給他們一些（演說）。不過所有人都知道這場比賽有多重要，你可以不斷去講它。」他又指：「在首場比賽我們可能做太多了，所以今場我們想放鬆一點，如果可以放輕這場的高度，並確保我們做好開賽的準備。」 奇勒在記者會指：「聽着，在賽事來到這裡已是一種榮幸，這是蘇格蘭自1998年以來首次出席海外的大賽。我那時還是球員，這是很久以前的歷史。」他又指：「我們看看近年的記錄，我們就是要建立這些，一支好的隊伍，有好的組織，好的教練，無球時的良好紀律，以及好好用球。」不過蘇格蘭今仗有守將的樸迪奧斯（Ryan Porteous）繼續停賽，而基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）亦因傷退隊。 蘇格蘭對匈牙利 Now630直播連結

德國會否為避開西班牙而走線？ 與蘇格蘭相比，匈牙利未得1分，要取得晉級資格可說相當困難，不過雙方首要條件都是要在今場取勝。而同組另一場，德國與瑞士的對賽，德國已穩奪出線權，然而他們首名的話，八強有可能面對今屆強勢的西班牙，德國人可以「走線」而讓瑞士獲得首名，不過蘇格蘭或匈牙利到時就肯定只能成第3，然而A組的次名16強也直接對上B組的次名，走不走線也是艱難的抉擇。而蘇格蘭想取得次名，今場需要贏匈牙利最少5球，並要瑞士輸波。