歐洲國家盃｜西班牙先失一球下反勝格魯吉亞　8強將大戰德國

歐洲國家盃16強賽事，大熱之一的西班牙發揮出王者本色，在先失1球下連下四城，最後以4：1大炒格魯吉亞，殺入8強，將會鬥主辦國德國。
格魯吉亞的歐國盃神奇之旅止步於16強，不過他們已創造了國家隊於國際賽最佳成績。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
格魯吉亞先開紀錄 洛迪替西班牙扳平
西班牙今場排出最強陣容，鋒線由隊長艾華路莫拉達（Alvaro Morata），配搭今屆表現相當出色的尼高威廉斯（Nico Williams）及耶馬爾（Lamine Yamal）攻堅；格魯吉亞方面，繼續排出5人防線，前線由效力拿玻里的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）領銜出戰。
一如以往，西班牙甫開賽已主導控球，早早已獲得機會，丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）於右路傳出急勁球，接應的柏迪（Pedri）瞓身攻門，被對方門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）雙手擒實。西班牙繼續發起狂攻，尼高威廉斯角球斬中，卡華積揳前柱頭槌攻門，再次被馬馬達舒維尼救出。
一直受壓的格魯吉亞，全場首個攻勢即見成果。基華拉斯基利亞發動反擊，右路後上的卡卡巴迪斯（Otar Kakabadze）傳中，西班牙守衛拿洛文特（Robin Le Normand）意外將皮球撞入網，格魯吉亞令人意外地領先。
西班牙繼續大軍壓境，然而不論法比安彭拿（Fabian Ruiz）及古古列拿（Marc Cucurella）的遠射，都過不了今場表現相當出色的馬馬達舒維尼。到完半場前，尼高威廉斯於左路發難，傳予禁區外的洛迪卡斯簡迪（Rodri），後者右腳一擺，左腳一射，替西班牙射成1：1完半場。
耶馬爾表現活躍 丹尼爾奧莫鎖定勝局
換邊後早段，格魯吉亞差點再度得手。基華拉斯基利亞於半場前突然起腳，差點笠死對方門將烏尼西蒙（Unai Simon）。
西班牙站穩陣腳後繼續狂攻，耶馬爾於右路發難傳中，伏兵遠柱的法比安彭拿近門一頂，再度收死馬馬達舒維尼，「狂牛兵團」終領先。
耶馬爾於稍後時期再有一次機會，他單人匹馬殺入禁區，於12碼前起腳，僅僅柱邊出界。這名16歲的天才球員的天才球員及後再以一己之力殺入禁區，博得對方「擺老烏」，然後他越位在先，入球無效。
西班牙於中後段終擴大比數，他們乘格魯吉亞空群出擊，尼高威廉斯於左路長推直進，殺入禁區後再以左腳勁射掛網，領先3：1。
戰至最後階段，後備上陣的丹尼爾奧莫（Dani Olmo）為西班牙鎖定4：1比數完場。
西班牙晉級後，8強將與今屆表現相當出色的主辦國德國上演「世紀大戰」；比賽將於香港時間星期六凌晨12點進行。