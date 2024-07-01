歐洲國家盃｜西班牙先失一球下反勝格魯吉亞　8強將大戰德國

格魯吉亞先開紀錄 洛迪替西班牙扳平 西班牙今場排出最強陣容，鋒線由隊長艾華路莫拉達（Alvaro Morata），配搭今屆表現相當出色的尼高威廉斯（Nico Williams）及耶馬爾（Lamine Yamal）攻堅；格魯吉亞方面，繼續排出5人防線，前線由效力拿玻里的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）領銜出戰。 一如以往，西班牙甫開賽已主導控球，早早已獲得機會，丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）於右路傳出急勁球，接應的柏迪（Pedri）瞓身攻門，被對方門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）雙手擒實。西班牙繼續發起狂攻，尼高威廉斯角球斬中，卡華積揳前柱頭槌攻門，再次被馬馬達舒維尼救出。 一直受壓的格魯吉亞，全場首個攻勢即見成果。基華拉斯基利亞發動反擊，右路後上的卡卡巴迪斯（Otar Kakabadze）傳中，西班牙守衛拿洛文特（Robin Le Normand）意外將皮球撞入網，格魯吉亞令人意外地領先。 西班牙繼續大軍壓境，然而不論法比安彭拿（Fabian Ruiz）及古古列拿（Marc Cucurella）的遠射，都過不了今場表現相當出色的馬馬達舒維尼。到完半場前，尼高威廉斯於左路發難，傳予禁區外的洛迪卡斯簡迪（Rodri），後者右腳一擺，左腳一射，替西班牙射成1：1完半場。