歐洲國家盃｜阿爾巴尼亞峰迴路轉　2:2迫和克羅地亞

歐洲國家盃的死亡B組第2輪賽事，兩支首戰都落敗的球隊，克羅地亞與阿爾巴尼亞對戰。阿爾巴尼亞雖然再次取得領先，但下半場又被克羅地亞連轟兩球落後，只是阿爾巴尼亞最後階段未有放棄，並成功迫和對手，各得1分。

同樣在首戰落敗的兩隊，阿爾巴尼亞卻是輸得較可惜，球隊上場領先下被意大利反勝。今場比賽阿爾巴尼亞也是先領先的一方，卡森拉斯（Qazim Laci）門前頭槌頂入，在11分鐘為這支被看低一線的球隊領先。在阿爾巴尼亞的嚴防之下，克羅地亞半場落後0:1。