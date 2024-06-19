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體育
2024-06-19 23:04:32

歐洲國家盃｜阿爾巴尼亞峰迴路轉　2:2迫和克羅地亞

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阿爾巴尼亞補時追平克羅地亞2:2。(路透社)

阿爾巴尼亞補時追平克羅地亞2:2。(路透社)

歐洲國家盃的死亡B組第2輪賽事，兩支首戰都落敗的球隊，克羅地亞與阿爾巴尼亞對戰。阿爾巴尼亞雖然再次取得領先，但下半場又被克羅地亞連轟兩球落後，只是阿爾巴尼亞最後階段未有放棄，並成功迫和對手，各得1分。

同樣在首戰落敗的兩隊，阿爾巴尼亞卻是輸得較可惜，球隊上場領先下被意大利反勝。今場比賽阿爾巴尼亞也是先領先的一方，卡森拉斯（Qazim Laci）門前頭槌頂入，在11分鐘為這支被看低一線的球隊領先。在阿爾巴尼亞的嚴防之下，克羅地亞半場落後0:1。

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歐洲國家盃名單｜B組克羅地亞陣容。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜B組阿爾巴尼亞陣容。(am730製圖)
卡森拉斯的入球令阿爾巴尼亞領先。(美聯社) 卡拉馬歷為克羅利亞追平。(路透社) 皮球反彈中加查蘇亞入網，阿爾巴尼亞瞬間由領先變落後。(路透社) 加查蘇亞將功補過追平克羅地亞。(路透社) 克羅地亞2:2賽和阿爾巴尼亞。(路透社) 克羅地亞2:2賽和阿爾巴尼亞。(路透社) 克羅地亞2:2賽和阿爾巴尼亞。(路透社) 克羅地亞2:2賽和阿爾巴尼亞。(路透社) 克羅地亞2:2賽和阿爾巴尼亞。(路透社) 克羅地亞2:2賽和阿爾巴尼亞。(路透社)

加查蘇亞補時將功補過追平

然而下半場克羅地亞繼續搶攻，在74分鐘終於取得機會。卡拉馬歷接應隊友的傳送，在左路禁區先扣過對手再冷靜射近柱，令克羅地亞追平。之後「格仔軍」繼續有機會，先是一次中路突破未能撕破阿爾巴尼亞大門，但76分鐘又再入波，後備上陣的貝迪馬（Ante Budimir）接應隊友回傳，門前起腳，雖然被對手守將擋到，但反彈的皮球打中加查蘇亞（Klaus Gjasula）入網，克羅地亞迅速反先。

不過落後的阿爾巴尼亞沒有放棄，雖然多次攻勢因為越位及自己射高。但在補時的5分鐘，加查蘇亞接應隊友在左路的地波傳中，無人看管下為阿爾巴尼亞追平2:2。令比賽最終以此比數言和，兩隊各得1分，這對於克羅地亞爭取出線陷於被動，他們最後一仗將要對意大利，而阿爾巴尼亞就會對西班牙。

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歐洲國家盃｜分組賽程。（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖）
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