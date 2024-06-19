歐洲國家盃｜阿爾巴尼亞峰迴路轉　2:2迫和克羅地亞

歐洲國家盃的死亡B組第2輪賽事，兩支首戰都落敗的球隊，克羅地亞與阿爾巴尼亞對戰。阿爾巴尼亞雖然再次取得領先，但下半場又被克羅地亞連轟兩球落後，只是阿爾巴尼亞最後階段未有放棄，並成功迫和對手，各得1分。
同樣在首戰落敗的兩隊，阿爾巴尼亞卻是輸得較可惜，球隊上場領先下被意大利反勝。今場比賽阿爾巴尼亞也是先領先的一方，卡森拉斯（Qazim Laci）門前頭槌頂入，在11分鐘為這支被看低一線的球隊領先。在阿爾巴尼亞的嚴防之下，克羅地亞半場落後0:1。
加查蘇亞補時將功補過追平
然而下半場克羅地亞繼續搶攻，在74分鐘終於取得機會。卡拉馬歷接應隊友的傳送，在左路禁區先扣過對手再冷靜射近柱，令克羅地亞追平。之後「格仔軍」繼續有機會，先是一次中路突破未能撕破阿爾巴尼亞大門，但76分鐘又再入波，後備上陣的貝迪馬（Ante Budimir）接應隊友回傳，門前起腳，雖然被對手守將擋到，但反彈的皮球打中加查蘇亞（Klaus Gjasula）入網，克羅地亞迅速反先。
不過落後的阿爾巴尼亞沒有放棄，雖然多次攻勢因為越位及自己射高。但在補時的5分鐘，加查蘇亞接應隊友在左路的地波傳中，無人看管下為阿爾巴尼亞追平2:2。令比賽最終以此比數言和，兩隊各得1分，這對於克羅地亞爭取出線陷於被動，他們最後一仗將要對意大利，而阿爾巴尼亞就會對西班牙。