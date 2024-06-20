歐洲國家盃｜阿爾巴尼亞艾辛尼客製版孖寶兄弟波砵吸睛

正當足球的球衣越趨一式一樣，今屆歐洲國家盃的球衣或者不夠吸引。而阿爾巴尼亞的前鋒查斯亞艾辛尼（Jasir Asani）的一對客製版的波砵，迅速在網上引起話題，這對由一位藝術家的團隊製作的波砵，全球就只此一對，而其實不少球星都有穿過這些獨一無二的波砵。

在南韓聯賽效力的艾辛尼，在對意大利及克羅地亞都有上陣，不過對意大利的時候，其實還是穿一對普通版的波砵。然而在克羅地亞的一仗，他穿上了一對客製版的《超級瑪利歐兄弟》的波砵，瞬間在社交媒體瘋傳。當然不少球迷覺得這對獨一無二的波砵好看，而且左腳瑪利歐及右腳的路易吉也夠生動。