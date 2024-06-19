歐洲國家盃首輪分組賽結束後，第2輪比賽隨即開始。而在香港時間周四（6月20日）晚上9:00的斯洛文尼亞對塞爾維亞，除了Now618/688收費頻道外，亦可在Now630免費直播這場F組賽事。至於星期六晚（6月22日）的格魯吉亞對捷克，是ViuTV下一場歐洲國家盃分組賽免費直播，球迷是時候約定波友睇波。
歐洲國家盃｜捷克、斯洛伐克、阿爾巴尼亞冒起歸功外籍主帥
▼歐洲國家盃分組賽賽程▼
次輪德國戰匈牙利爭取提早出線
次輪的比賽在周三（19日）開始，首仗吞西班牙3蛋的克羅地亞，會在晚上9時與阿爾巴尼亞對戰，兩隊首戰都輸波而回，要爭取第3名的出線資格，今仗贏波相當關鍵。而首輪大勝得德國會在凌晨零時對匈牙利，贏波的話將可提早取得出線資格。至於另一場A組分組賽，蘇格蘭對瑞士就在凌晨3時開賽。
斯洛文尼亞對塞爾維亞 周四晚上Now630免費直播連結
周六9時格魯吉亞鬥捷克 ViuTV免費直播
歐洲國家盃由24隊爭逐冠軍，根據ViuTV節目表，周六的格魯吉亞鬥捷克除了可在收費頻道Now TV 618/619/688收看直播，也可透過ViuTV99台免費收看直播。
歐洲國家盃｜艾歷臣心臟驟停後1100日建功 丹麥和斯洛文尼亞
歐國盃24隊完整球員名單
有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。
歐洲國家盃 格魯吉亞對捷克ViuTV99台免費直播連結
歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起
今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家(還要是缺少大國俄羅斯的情況下)，參賽隊數是歷來之冠(2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊)。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景(E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況)。
▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼
2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。