次輪德國戰匈牙利爭取提早出線 次輪的比賽在周三（19日）開始，首仗吞西班牙3蛋的克羅地亞，會在晚上9時與阿爾巴尼亞對戰，兩隊首戰都輸波而回，要爭取第3名的出線資格，今仗贏波相當關鍵。而首輪大勝得德國會在凌晨零時對匈牙利，贏波的話將可提早取得出線資格。至於另一場A組分組賽，蘇格蘭對瑞士就在凌晨3時開賽。 斯洛文尼亞對塞爾維亞 周四晚上Now630免費直播連結

周六9時格魯吉亞鬥捷克 ViuTV免費直播 歐洲國家盃由24隊爭逐冠軍，根據ViuTV節目表，周六的格魯吉亞鬥捷克除了可在收費頻道Now TV 618/619/688收看直播，也可透過ViuTV99台免費收看直播。 歐洲國家盃｜艾歷臣心臟驟停後1100日建功 丹麥和斯洛文尼亞 歐國盃24隊完整球員名單