歐洲國家盃｜麥巴比受傷缺陣　法國頻失機悶和荷蘭

上場法國前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappe）因在比賽末段鼻骨骨折被換離場，雖然在昨天的訓練及今天比賽前都有見到他戴著面罩熱身，但今場都未有上陣。最終法國在基沙文（Antoine Griezmann）全場不斷失機之下，與荷蘭打成0:0平手，各得一分。

D組兩強終相遇！法國與荷蘭於首輪分組賽皆能夠順利取得三分，今場碰頭將成為誰能首名出線的關鍵。

麥巴比戴面罩圖輯：

荷蘭雖然受壓，但亦不是坐以待斃，專心防守反擊屢見奇效。然而，無論是謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）的半單刀，還是加普（Cody Gakpo）的禁區外施射，都未能考驗法國門將邁治蘭（Mike Maignan）。最終兩強碰頭，上半場雙方互交白卷。

雖然陣中進攻靈魂基利安麥巴比缺陣，但法國的進攻依然非常有威脅。開賽僅13分鐘，拉比奧特（Adrien Rabiot）與馬古斯杜林（Marcus Thuram）於禁區頂「撞牆」後殺入禁區，單刀面對龍門選擇橫傳予基沙文（Antoine Griezmann），惜這名法國翼鋒未有作出迎球準備，倉卒射門卻踢個空氣。荷蘭後防解圍後，皮球輾轉之下來到尼高路簡迪（N'Golo Kante）腳下，簡迪左路傳中予基沙文卻射斜，基沙文一分鐘內錯失兩次入球良機。

基沙文「軟射」再失機 VAR睇足三分鐘判荷蘭食「詐糊」

下半場法國保持較多控球權，但戰情一度膠著，法國不斷以傳控嘗試攻破荷蘭防線。「高盧雄雞」於65分鐘曾有黃金機會，中前多次配合後，尼高路簡迪傳出直線予門前的基沙文，上半場已經浪費兩次機會的基沙文，控定近門鏟射卻無力，被荷蘭門將華布根（Bart Verbruggen）撲出底線。

荷蘭於70分鐘慘食「詐糊」，迪比（Memphis Depay）於禁區內轉身一射，被法國門將邁治蘭撲出，沙維西蒙斯（Xavi Simons）「窩利」補射得手。然而，經視像助理裁判（VAR）觀看重播約三分鐘後，認為杜費斯（Denzel Dumfries）在射門一刻處於越位位置，並阻礙到邁治蘭的撲救位置，故宣佈入球無效。

最終兩隊都未能在90分鐘內攻破對方城池，互交白卷以0:0比數完場。