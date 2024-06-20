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體育
2024-06-20 05:00:00

歐洲國家盃｜麥湯文尼先拔頭籌　沙基利世界波回應　蘇格蘭瑞士各一言和

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蘇格蘭的麥湯文尼慶祝入球。（美聯社）

蘇格蘭的麥湯文尼慶祝入球。（美聯社）

歐洲國家盃A組第二輪賽事，蘇格蘭雖然先憑麥湯文尼的入球一度領先，惟瑞士球星沙基利Xherdan Shaqiri）以一記世界波回應，最終雙方踢成1：1，各得1分。

兩戰得4分的瑞士出線16強機會高唱入雲，而只得1分的蘇格蘭必須在最後一場擊敗匈牙利，才能保持出線機會。

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首場3分全失的蘇格蘭今場不容有失，今場也是較主動一方。其中以效力曼聯的中場麥湯文尼（Scott McTominay）較為活躍。

蘇格蘭先開紀錄　麥湯文尼快射得手

13分鐘，蘇格蘭由中場比利基莫亞（Billy Gilmour）發動反擊，他先傳予隊長安德魯羅拔臣（Andrew Robertson），後者再傳給左路的卡林麥基哥（Callum McGregor），快放後倒三角交由伏兵門前的麥湯文尼起腳，省中法比安舒哈（Fabian Schar）後改變方向破網，蘇格蘭先開紀錄。

26分鐘，瑞士反擊得手。蘇格蘭守衛安東尼拉斯頓（Anthony Ralston）回傳失誤，瑞士名將沙基利第一時間起腳掛網射入，替瑞士火速扳平。

追平的瑞士繼續搶攻，32分鐘，丹尼度爾（Dan Ndoye）在禁區內扣過對方守衛起腳，被對方門將安古斯古安（Angus Gunn）救出。半場雙方踢成1：1

歐洲國家盃｜附51場賽程／走線圖懶人包／直播連結

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瑞士隊長格列沙加。（美聯社） 沙基利替瑞士扳平。（美聯社） 沙基利起腳一刻。（美聯社） 沙基利今場相當活躍。（美聯社） 安古斯古安欲救無從。（美聯社）

格蘭漢尼頭槌中柱

換邊後早段戰局較為沉悶，瑞士的魯賓華加斯於禁區內起腳算是較為有威脅的埋門。瑞士其後慢慢入局，58分鐘，丹尼度爾接應長傳後迎來半單刀機會，但轉身後起腳竟不中目標。其後魯賓華加斯再於左路發難，扣過對方守衛後起腳惜高出。

一直處於劣勢的蘇格蘭於65分鐘獲得罰球機會，安德魯羅拔臣主踢，接應的中堅格蘭漢尼（Grant Hanley）頭槌頂中柱，瑞士大難不死。

戰至82分鐘，瑞士的比列安保路（Breel Embolo）一度將皮球送入網，惟越位在先。到比賽最後階段，瑞士再有頭槌攻門，柱邊出界，最終雙方踢成11，各得1分。

基蘭泰亞尼（右）因傷退下火線。（美聯社） 丹尼度爾（左）次錯失機會。（美聯社） 格蘭漢尼（右）的頭槌攻門中柱，瑞士大難不死。（美聯社）
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