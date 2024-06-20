歐洲國家盃｜麥湯文尼先拔頭籌　沙基利世界波回應　蘇格蘭瑞士各一言和

歐洲國家盃A組第二輪賽事，蘇格蘭雖然先憑麥湯文尼的入球一度領先，惟瑞士球星沙基利（Xherdan Shaqiri）以一記世界波回應，最終雙方踢成1：1，各得1分。 兩戰得4分的瑞士出線16強機會高唱入雲，而只得1分的蘇格蘭必須在最後一場擊敗匈牙利，才能保持出線機會。

首場3分全失的蘇格蘭今場不容有失，今場也是較主動一方。其中以效力曼聯的中場麥湯文尼（Scott McTominay）較為活躍。 蘇格蘭先開紀錄 麥湯文尼快射得手 13分鐘，蘇格蘭由中場比利基莫亞（Billy Gilmour）發動反擊，他先傳予隊長安德魯羅拔臣（Andrew Robertson），後者再傳給左路的卡林麥基哥（Callum McGregor），快放後倒三角交由伏兵門前的麥湯文尼起腳，省中法比安舒哈（Fabian Schar）後改變方向破網，蘇格蘭先開紀錄。 26分鐘，瑞士反擊得手。蘇格蘭守衛安東尼拉斯頓（Anthony Ralston）回傳失誤，瑞士名將沙基利第一時間起腳掛網射入，替瑞士火速扳平。 追平的瑞士繼續搶攻，32分鐘，丹尼度爾（Dan Ndoye）在禁區內扣過對方守衛起腳，被對方門將安古斯古安（Angus Gunn）救出。半場雙方踢成1：1。 歐洲國家盃｜附51場賽程／走線圖懶人包／直播連結