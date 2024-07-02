為葡萄牙撲出3個12碼贏波的迪奧高哥斯達（Diogo Costa）就說：「我們所有人都知道，基斯坦奴是個努力家。我明白他有多沮喪，因為他將所有時間都投入在這。很高興同時也榮幸能他同隊。我們就像一個大家庭，我是真的這樣想。我專注於充分利用這些機會，而我想幫助到球隊，這是最重要的事。可能這會是我一生最好的比賽。」