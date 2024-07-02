雖然在加時射失致勝的12碼，但在互射12碼階段能自我救贖。基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在賽後向葡萄牙媒體首次確認是自己最後一屆的歐洲國家盃。
賽後C朗接受葡萄牙的媒體訪問時，開腔承認這是自己最後一次出席歐國盃。對於射失12碼，他表示：「即使最堅強的人，都有他們最壞的日子。當球隊最需要我的時候，我卻處於低谷。傷感在最初，但最後仍是快樂，這就是足球。這是一個難以解釋的時間，我既是感到傷感，同時也很高興。不過最重要是去享受這些。球隊做得很出色，我們戰鬥到最後，而我覺得我們是值得的，因為我們有較多的主動。」
歐洲國家盃｜C朗加時失極刑崩潰淚灑球場 互射十二碼完成自我救贖
為葡萄牙撲出3個12碼贏波的迪奧高哥斯達（Diogo Costa）就說：「我們所有人都知道，基斯坦奴是個努力家。我明白他有多沮喪，因為他將所有時間都投入在這。很高興同時也榮幸能他同隊。我們就像一個大家庭，我是真的這樣想。我專注於充分利用這些機會，而我想幫助到球隊，這是最重要的事。可能這會是我一生最好的比賽。」
C朗首次大賽分組未有入球
不過在BBC的直播時，旁述就以「Misstiano Penaldo」來取笑C朗，也引起了英格蘭名將的泰利（John Terry）不滿，泰利在Instagram的動態上，拍下BBC的一幕，指BBC這樣的說法是不尊重。有球迷指：「當人們在宣揚關注男性心理健康的時候，卻在取笑基斯坦奴朗拿度在重大壓力下展現出的情緒，而BBC還要笑他Misstiano Penaldo。」
然而，C朗在今屆還是錄得多個尷尬的數據，包括是他是自1980年有紀錄以來，在直接罰球主射最多，而一球不入的球員，他比其他人主射次數更多兩倍。同時也是今屆未有入球球員之中，射門最多的一人，達20次，同時也是他首次在大賽的分組階段未有入球。而今屆也是他在主要賽事中最長的入球荒，此前他每次大賽都有入球，而他在最近8場歐國盃及世界盃賽事都沒有入球。雖然他在其他賽事最近24個12碼都射入，但在歐國盃他在12碼是7射5中。