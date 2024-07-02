歐洲國家盃｜C朗加時失極刑崩潰淚灑球場　互射十二碼完成自我救贖

C朗搏命進攻無果 與入球總差一步 一如以往，今場C朗努力爭取入球，表現亦比分組賽時積極。全場射門8次，頻頻以罰球、半單刀對斯洛文尼亞門將奧比歷（Jan Oblak）造成威脅，可惜都是無功而還。隊友亦多番傳中，希望C朗能靠頭槌攻門，但他往往都是與皮球僅差一步之遙。 看到此情此景，可能會有球迷這樣想：「如果是年輕的C朗，可能他的罰球會更準；可能他射門的處理會更好；可能他跳起迎頂時會跳得更高。」從前入球如麻的C朗，今屆歐國盃全勤正選四場，暫未收獲入球。 歲月不饒人，或許C朗真的老了。

罕有射失極刑 C朗情緒崩潰落淚 葡萄牙與斯洛文尼亞在90分鐘內打成0:0平手，這場十六強比賽需要進入加時。臨完加時上半場，後備入替的迪亞高祖達（Diogo Jota）在禁區內搏到十二碼。正當所有球迷都認為，一向擅射十二碼的C朗會操刀命中時，十二碼卻被以前在西甲的老對手，效力馬德里體育會的奧比歷撲出。 其實C朗處理這一球十二碼並不算差，射門有力，並且瞄準右邊死角；可是奧比歷撲救實在精彩，成功捉路並伸盡飛身撲出。 十二碼宴客後，C朗抱頭自責。當時球證馬上鳴笛示意加時上半場結束，C朗在走回後備席飲水休息時，不禁流淚飲泣。在球場流淚，在C朗的職業生涯上實屬少見，一眾隊友如迪亞高祖達、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）等等，見狀立即上前安慰。及至加時下半場開始時，C朗的情緒才冷靜下來，但面上的淚痕清晰可見。