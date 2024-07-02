歐洲國家盃｜C朗加時失極刑崩潰淚灑球場　互射十二碼完成自我救贖

奇情！如電影劇本的戰情於歐國盃賽場上演！
歐洲國家盃剛剛完成第三日十六強賽事，葡萄牙面對斯洛文尼亞，兩隊上下半場連加時120分鐘內互交白卷，最終葡萄牙於互射十二碼階段以3:0擊敗斯洛文尼亞，驚險晉身八強。
今場焦點必定落於基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，下稱C朗）身上，皆因他在加時上半場曾經十二碼宴客，一度淚灑球場。然而，C朗在互射十二碼階段仍能抵受住壓力，為葡萄牙先開紀錄，證明自己經得起考驗，心理質素高。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
C朗搏命進攻無果 與入球總差一步
一如以往，今場C朗努力爭取入球，表現亦比分組賽時積極。全場射門8次，頻頻以罰球、半單刀對斯洛文尼亞門將奧比歷（Jan Oblak）造成威脅，可惜都是無功而還。隊友亦多番傳中，希望C朗能靠頭槌攻門，但他往往都是與皮球僅差一步之遙。
看到此情此景，可能會有球迷這樣想：「如果是年輕的C朗，可能他的罰球會更準；可能他射門的處理會更好；可能他跳起迎頂時會跳得更高。」從前入球如麻的C朗，今屆歐國盃全勤正選四場，暫未收獲入球。
歲月不饒人，或許C朗真的老了。
罕有射失極刑 C朗情緒崩潰落淚
葡萄牙與斯洛文尼亞在90分鐘內打成0:0平手，這場十六強比賽需要進入加時。臨完加時上半場，後備入替的迪亞高祖達（Diogo Jota）在禁區內搏到十二碼。正當所有球迷都認為，一向擅射十二碼的C朗會操刀命中時，十二碼卻被以前在西甲的老對手，效力馬德里體育會的奧比歷撲出。
其實C朗處理這一球十二碼並不算差，射門有力，並且瞄準右邊死角；可是奧比歷撲救實在精彩，成功捉路並伸盡飛身撲出。
十二碼宴客後，C朗抱頭自責。當時球證馬上鳴笛示意加時上半場結束，C朗在走回後備席飲水休息時，不禁流淚飲泣。在球場流淚，在C朗的職業生涯上實屬少見，一眾隊友如迪亞高祖達、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）等等，見狀立即上前安慰。及至加時下半場開始時，C朗的情緒才冷靜下來，但面上的淚痕清晰可見。
C朗十二碼宴客 泣不成聲全紀錄：
再射十二碼顯「大心臟」 C朗向球迷致歉
兩軍經過加時後仍然未分勝負，需要以互射十二碼決一高下。在加時上半場曾經射失十二碼的C朗，在互射十二碼階段毫不怯場，為葡萄牙射第一球十二碼。面對奧比歷，C朗這球十二碼在助跑時「窒步」，猶豫了一下，然後射向左邊「網仔」。奧比歷雖然再次成功「捉路」，但射門角度實在太刁鑽，門將飛盡也未能撲出。承受著千斤壓力之下，C朗仍能射出一記絕妙的十二碼，可見其強大的自信及心理質素。
射入十二碼的C朗未有慶祝，反而雙手合十，向球迷致歉；再拍拍胸膛，彷似跟一班葡萄牙球迷說：「不好意思，是我令比賽要進入互射十二碼階段。」
葡萄牙憑著門將迪奧高哥斯達（Diogo Costa）表現神勇，將斯洛文尼亞三球十二碼盡數撲出，而葡萄牙再有般奴費南迪斯及貝拿度施華（Bernardo Silva）操刀中鵠，最終在互射十二碼階段以3:0擊敗斯洛文尼亞，晉身八強。
歐洲國家盃｜葡萄牙互射12碼淘汰斯洛文尼亞 C朗險成罪人 8強將鬥法國
賽後C朗接受訪問時承認責任，「一個射門就能帶來領先，但我錯失了這個機會，奧比歷作出了一個絕頂的撲教。我要觀看那球的重播，我今年未有射失過十二碼，但偏偏就在我最需要射入的時侯，我就射失了。」談及球隊表現，他認為葡萄牙值得晉級，「我們值得晉級，因為我們比斯洛文尼亞更主導比賽，他們整場比賽都只是在防守，而我們不斷進攻，不斷逼搶，只是因為種種原因未能取得入球。」
葡萄牙晉身八強後，將會在7月6日（六）凌晨3時出戰法國，為2016年歐國盃決賽翻版。