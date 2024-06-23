歐洲國家盃｜C朗魅力沒法擋！　球迷衝入球場求合照　隊友誤中副車險受傷

葡萄牙於歐國盃次輪分組賽以3:0大勝土耳其，順利提早一輪以F組首名晉身淘汰賽。
今場焦點除了葡萄牙表現出色之外，還有比賽中不斷有球迷衝入球場，想與葡萄牙皇牌球員基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，下稱C朗）合照，導致比賽四度中斷。完場後有更多球迷衝入球場，事件更令葡萄牙前鋒干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）被保安鏟倒，未知有否受傷。
C朗作為世界級球星，當然有很多球迷都希望與他合照，而今場葡萄牙對土耳其曾因球迷衝入球場而四度暫停，今場的「球迷之亂」，要從下半場中段，有一名小朋友衝入球場開始講起。
這是電視轉播難以見到的畫面，因為每當有球迷衝入球場，直播團隊都會避開拍攝有關畫面。從相片可見，有一名小朋友曾避開球場保安，飛奔去C朗所在位置，而C朗亦沒有拒絕其合照要求，面露親切笑容與這名小球迷合照，其後保安才趕到將這名年紀輕輕的「不速之客」帶離球場。
然而這名小球迷的行為卻引起一連串模仿，其後有三名球迷都衝入球場，嘗試與C朗合照。面對這些導致比賽中斷的球迷，C朗這幾次明顯不耐煩，未有理會這些球迷。連場騷動很快就被平息，保安團隊將這些球迷帶離球場。
面對再三合照要求，C朗「變面」不耐煩：
完場後，當一眾葡萄牙球員照常繞場跟球迷致謝時，有更多球迷衝入球場，想與C朗合照。面對更多球迷的「來襲」，保安顯得手忙腳亂，其中一名保安在追截衝入球場的球迷時，不慎跌倒並鏟跌葡萄牙前鋒干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）。這名在今屆歐國盃還未上陣的前鋒被鏟跌後，雖然能夠馬上起身，但走路仍然略顯蹣跚，未知有否因此受傷。一眾葡萄牙隊友對此相當無奈，C朗目擊過程但卻不知所措。
The security guard just slammed into Gonçalo Ramos after the game… 😭😭😭 pic.twitter.com/0StGZHxPWg— TC (@totalcristiano) June 22, 2024
事件引起網民激烈討論，認為這些球迷的行為相當自私，不只阻礙到比賽過程，更罔顧了球員的安全。經此一役後，相信歐國盃的保安團隊都會知道有C朗上陣的比賽為「高危事件」，之後葡萄牙的比賽都會加重球場保安，避免相同事件不斷發生。