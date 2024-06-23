歐洲國家盃｜C朗魅力沒法擋！　球迷衝入球場求合照　隊友誤中副車險受傷

今場焦點除了葡萄牙表現出色之外，還有比賽中不斷有球迷衝入球場，想與葡萄牙皇牌球員基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，下稱C朗）合照，導致比賽四度中斷。完場後有更多球迷衝入球場，事件更令葡萄牙前鋒干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）被保安鏟倒，未知有否受傷。

C朗作為世界級球星，當然有很多球迷都希望與他合照，而今場葡萄牙對土耳其曾因球迷衝入球場而四度暫停，今場的「球迷之亂」，要從下半場中段，有一名小朋友衝入球場開始講起。

這是電視轉播難以見到的畫面，因為每當有球迷衝入球場，直播團隊都會避開拍攝有關畫面。從相片可見，有一名小朋友曾避開球場保安，飛奔去C朗所在位置，而C朗亦沒有拒絕其合照要求，面露親切笑容與這名小球迷合照，其後保安才趕到將這名年紀輕輕的「不速之客」帶離球場。