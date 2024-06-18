歐洲國家盃｜YouTuber扮吉祥物成功闖球場　歐洲足協嬲爆即禁止3人再入場

德國的一名YouTuber成功測試了歐洲國家盃的球場保安，不過他卻面對被歐洲足協（UEFA）禁止進入球場。而原因是，他偽裝成今屆賽事的吉祥物，成功走入慕尼黑揭幕戰的球場。

一個德國YouTuber馬文（Marvin Wildhage）日前上載一段影片，顯示他在今屆歐國盃揭幕戰前，以偽冒吉祥物的身份，成功走入安聯球場，並且一度在場內表演，直到他因為找不到更衣室位置才被揭發假冒的身份。歐洲足協隨後就發聲明：「我們確認在慕尼黑舉行的德國對蘇格蘭賽事，有一宗有偽冒的吉祥物事件，3人在未經批准下入場。UEFA已評估了狀況及採取必要的措施，有關3人將被禁止進入歐國盃的球場。希望各位理解由於有關當局仍在進行調查，故我們無法提供更多資訊。」