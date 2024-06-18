歐洲國家盃｜YouTuber扮吉祥物成功闖球場　歐洲足協嬲爆即禁止3人再入場

德國的一名YouTuber成功測試了歐洲國家盃的球場保安，不過他卻面對被歐洲足協（UEFA）禁止進入球場。而原因是，他偽裝成今屆賽事的吉祥物，成功走入慕尼黑揭幕戰的球場。
一個德國YouTuber馬文（Marvin Wildhage）日前上載一段影片，顯示他在今屆歐國盃揭幕戰前，以偽冒吉祥物的身份，成功走入安聯球場，並且一度在場內表演，直到他因為找不到更衣室位置才被揭發假冒的身份。歐洲足協隨後就發聲明：「我們確認在慕尼黑舉行的德國對蘇格蘭賽事，有一宗有偽冒的吉祥物事件，3人在未經批准下入場。UEFA已評估了狀況及採取必要的措施，有關3人將被禁止進入歐國盃的球場。希望各位理解由於有關當局仍在進行調查，故我們無法提供更多資訊。」
從中國購入吉祥物套裝
根據馬文表示，他是在中國以3,200歐元買得吉祥物公仔的造型，並且在社交媒體上找到歐國盃的職員證樣本，用作造假證。雖然有關的假證無法通過安聯球場的掃瞄，但是因為他同時將自己的車偽裝成德國足協的車輛，讓保安相信他們是德國足協的人，而繼續讓他與同行人士進入。而他在賽前成功走入球場並在球迷前表演。
這不是馬文首次利用保安漏洞偷走入球場，在早前他也試過身穿德國隊的練習服裝走入德國隊的訓練場地。而歐洲足協的活動也不只一次被YouTuber入侵惡搞，包括在去年12月的抽籤，有人將一個電話放入會場，並在抽籤期間響起，滋擾當時正進行的抽籤。