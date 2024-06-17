歐洲國家盃首輪分組賽陸續展開，星期六晚（6月22日）的格魯吉亞對捷克，是ViuTV下一場歐洲國家盃分組賽免費直播，球迷是時候約定波友睇波。至於在周一（17日）晚，晚上9時會先有羅馬尼亞對烏克蘭，而深夜，比利時及法國會輪流上場，其中比利時會在周二（18日）零時先對斯洛伐克，到凌晨3時，法國會鬥奧地利。

歐洲國家盃由24隊爭逐冠軍，根據ViuTV節目表，周六的格魯吉亞鬥捷克除了可在收費頻道Now TV 618/619/688收看直播，也可透過 ViuTV99台 免費收看直播。

有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。

今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家(還要是缺少大國俄羅斯的情況下)，參賽隊數是歷來之冠(2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊)。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景(E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況)。

▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼