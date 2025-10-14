歐聯英超主流聯賽Netflix播？歐洲足協播映權向串流平台招手

在串流平台看足球直播，很可能在可見將來出現。據英國媒體報道，作為歐洲足協轉播權的合作夥伴，近期開始為2027年起的賽事進行招標，報道稱有關公司在尋求像Amazon、Netflix、YouTube以及迪士尼等平台報價，瞄準每年從新客戶獲得的潛在43億英磅收入。
英國《每日郵報》的報道，總部位於紐約的Relevent向世界最大的多間公司提出，希望他們就他們在就他們旗艦賽事的歐聯，在歐洲地區最大的5個市場，包括英國、德國、西班牙、意大利及法國的未來4年轉播權作出報價，這將是一場數以十億元的網上拍賣。而這將會影響我們未來看足球賽事的體驗。報道指，該公司認為像Amazon、Netflix、YouTube以及Disney等增長中的平台，可為他們帶來每年43億英鎊的收入。
他們將提供從最初階段到四強的歐聯比賽，給串流平台投標，並且計劃可以將賽事的單一場賽事獨立出來，並在當中舉辦盛大的開幕禮等等。早前，Netflix已首次進行美式足球聯盟的串流，2場賽事有6,500萬人收看過至少1分鐘，而平均收視達到2,400萬，而他們也已經獲得2027及2031年女子世界盃在美國的直播權。至於迪士尼亦取得了女子歐聯的多個地方直播，因此男子組賽事也可能成為目標。而沙特阿拉伯的DAZN也可能是其中一個有意參與的企業，他們早前已購入了世界冠軍球會盃的串流直播，而Apple TV也有美職聯10年的轉播權，故此串流平台可能是未來歐聯的直播平台。