歐聯英超主流聯賽Netflix播？歐洲足協播映權向串流平台招手

在串流平台看足球直播，很可能在可見將來出現。據英國媒體報道，作為歐洲足協轉播權的合作夥伴，近期開始為2027年起的賽事進行招標，報道稱有關公司在尋求像Amazon、Netflix、YouTube以及迪士尼等平台報價，瞄準每年從新客戶獲得的潛在43億英磅收入。

英國《每日郵報》的報道，總部位於紐約的Relevent向世界最大的多間公司提出，希望他們就他們在就他們旗艦賽事的歐聯，在歐洲地區最大的5個市場，包括英國、德國、西班牙、意大利及法國的未來4年轉播權作出報價，這將是一場數以十億元的網上拍賣。而這將會影響我們未來看足球賽事的體驗。報道指，該公司認為像Amazon、Netflix、YouTube以及Disney等增長中的平台，可為他們帶來每年43億英鎊的收入。