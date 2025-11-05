歐聯｜主場惡氣足 紐記穩食「包」

「紐記」剛戰英超大敗，主帥賀維半場時候怒不可遏，一口氣換走前鋒禾達美迪(Woltemade)、翼鋒安東尼哥頓(Anthony Gordon)及右閘艾美卡夫(Emil Krafth)。賀維直言該役是他上任以來球隊最差表現，可以的話，他甚至會換走更多球員；球隊敗走倫敦，但幾名主力得以保留體力，全力爭取季內第3場歐聯勝仗，希望馬上贏波反彈。

紐卡素剛戰英超作客大失水準，以1比3不敵韋斯咸，今季在英超客場5戰未嘗一勝；然而回到主場卻會大變身，各項賽事近4場主場戰全勝只失1球，包括於歐聯主場3比0大勝賓菲加。

兩支聯賽新敗球隊紐卡素與畢爾包，今晚深夜在歐聯狹路相逢，當中重返聖占士公園主場出戰的「紐記」，恃出色的主場賽績，面對低迷兼有主力缺陣的畢爾包，主勝值得熱捧。(球賽編號FB9108，11月6日04:00開賽)

另邊廂的畢爾包，剛戰西甲的巴斯克打吡戰以2比3不敵皇家蘇斯達，體力消耗大，士氣更受打擊，近3場聯賽只得1分。畢爾包計歐聯3戰只得1勝2負，主場打敗實力普通的卡拉巴克，但作客對多蒙特及阿仙奴大敗。

畢爾包威廉斯兄弟或缺陣

再者，客軍傷兵纍纍，主力前鋒伊拿基威廉斯(Inaki Williams)繼續缺陣，今季飽受傷患困擾的新星尼高威廉斯(Nico Williams)，近日出現缺操情況；這位西班牙國腳今季表現飄忽，今場若然無法上陣，球隊進攻創造力將會更低。

畢爾包主帥華爾維迪在上仗西甲賽後表示：「沒人喜歡輸波，但明天又是新一天，周三我們會有另一場賽事(歐聯)。足球是逐場計，只有努力才能解決問題。」雖然想法樂觀，但以該隊季內頹勢，今場作客恐怕凶多吉少。