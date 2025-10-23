歐聯｜利物浦挫法蘭克福中止連敗　皇家馬德里贏祖雲達斯

利物浦的連敗走勢在歐聯告終，球隊作客德國的法蘭克福，在前鋒伊傑迪基（Hugo Ekitike）倒戈入波之下，以5:1大勝對手，結束4連敗走勢。而同日的大戰，皇家馬德里就1:0小勝祖雲達斯。至於另一支英超隊伍的車路士，主場5:1大勝大部份時間少打一個的阿積士，港人後裔的菲慈佔天樂（Kian Fitz-Jim）取得首次歐聯上陣，而拜仁慕尼黑就4:0輕取布魯日。

紅軍周日聯賽不敵曼聯之後，球隊連續4場比賽輸波。回到歐聯的戰場，他們26分鐘就被拉斯姆斯基斯甸臣（Rasmus Kristensen）攻破大門而先落後。不過，今夏從法蘭克福加盟的射手伊傑迪基在35分鐘為利物浦追平，加上隊長華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）在4分鐘後接應角球頂入，令紅軍反先2:1，加上伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）在44分鐘把握另一次角球，半場令利物浦領先3:1。換邊後先是加普（Cody Gakpo）在66分鐘為球隊再下一城，加上蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）70分鐘的入球，最終利物浦大勝5:1。