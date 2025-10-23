歐聯｜利物浦挫法蘭克福中止連敗　皇家馬德里贏祖雲達斯

利物浦的連敗走勢在歐聯告終，球隊作客德國的法蘭克福，在前鋒伊傑迪基（Hugo Ekitike）倒戈入波之下，以5:1大勝對手，結束4連敗走勢。而同日的大戰，皇家馬德里就1:0小勝祖雲達斯。至於另一支英超隊伍的車路士，主場5:1大勝大部份時間少打一個的阿積士，港人後裔的菲慈佔天樂（Kian Fitz-Jim）取得首次歐聯上陣，而拜仁慕尼黑就4:0輕取布魯日。
紅軍周日聯賽不敵曼聯之後，球隊連續4場比賽輸波。回到歐聯的戰場，他們26分鐘就被拉斯姆斯基斯甸臣（Rasmus Kristensen）攻破大門而先落後。不過，今夏從法蘭克福加盟的射手伊傑迪基在35分鐘為利物浦追平，加上隊長華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）在4分鐘後接應角球頂入，令紅軍反先2:1，加上伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）在44分鐘把握另一次角球，半場令利物浦領先3:1。換邊後先是加普（Cody Gakpo）在66分鐘為球隊再下一城，加上蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）70分鐘的入球，最終利物浦大勝5:1。
港人後裔首次歐聯上陣不敵車路士
至於另外兩支英超球隊，熱刺作客只能與法甲的摩納哥悶和0:0。而車路士在主場面對荷蘭的阿積士，對方15分鐘有球員紅牌被逐而少打一個，之後古爾奧（Marc Guiu）及摩西斯卡些度（Moises Caicedo）的入球為藍戰士領先，雖然阿積士在33分鐘獲得12碼，由韋格賀斯（Wout Weghorst）射入追回一球，不過車路士在完半場獲得2個12碼，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）與伊斯迪華奧（Estevao）先後操刀為球隊半場射成4:1。換邊僅3分鐘，泰歷基佐治（Tyrique George）為藍戰士再下一城，最終球隊以5:1大勝。而今場擁有香港身分證的荷蘭年青球員菲慈佔天樂在84分鐘上陣，成為他個人首次的歐聯上陣記錄，他在之前2場的歐聯都有被阿積士列入後備，但未獲得上陣。
而這個賽日的重點大戰，西甲的皇家馬德里憑祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在57分鐘一箭定江山，以1:0小勝意大利的祖雲達斯。至於拜仁慕尼黑在哈利卡尼（Harry Kane）再有入波之下，以4:0輕取比利時的布魯日。另外，尼日利亞射手的域陀奧森漢（Victor Osimhen）梅開二度，協助土耳其加拉塔沙雷以3:1擊敗挪威的波杜基林特，成為首位加拉塔沙雷球員在連續7場的主要歐洲賽事都有波入。其他比賽，西班牙的畢爾包以3:1擊敗阿塞拜疆球會卡拉巴克，而葡萄牙的士砵亭就主場2:1小勝法國的馬賽，意大利的阿特蘭大就與捷克的布拉格斯拉維亞賽和0:0。