歐聯︱去年決賽球迷混亂　獨立調查指歐洲足協應負最大責任

去年的歐聯決賽，疑因為賽會及場地的安排混亂，而引發球迷的騷動。歐洲足協早前委託的獨立調查，在周一（13日）提交調查報告，指控歐洲足協應負首要的責任。
在去年巴黎舉行的歐聯決賽，因為大批球迷入場，當中報稱有人持假門票及沒有門票的球迷到場，法國當局以催化劑驅散，令比賽一度延遲展開。報告批評，作為賽事的主辦，歐洲足協需要為這場幾乎出現的大災難負最大責任，而報告指幸好沒有人死亡。
批歐洲足協未有監管好比賽
報告指，法國警方以及法國足協出現共同的失誤，然而整件事件應由歐洲足協「掌舵」，報告批評歐洲足協理應監察及指示有關事件，以確保一切工作順利，然而歐洲足協卻顯然未有做到。報告表示，當日有不成比例數量的利物浦球迷，被引導到法蘭西球場的火車站，同時有關的路線欠妥善的規劃。同時在購票系統與入場安排欠缺保安監管，以及大量本地人進入球場然而警察未能控制。還有就是警察在廣場上噴射胡椒噴霧及催淚彈。
歐洲足協及法國警方一度在事後批評利物浦球迷造成意外，不過報告卻讚揚利物浦球迷的行動，成功避免了發生嚴重傷亡的機會。報告委員會主席批評，事件幾乎就演變成悲劇，對於這種事件在歐洲中部所發生，他指責是不可能接受。而報告提出了21點建議，希望盡可能全部造到，以避免同樣事情再發生。