歐聯︱去年決賽球迷混亂　獨立調查指歐洲足協應負最大責任

去年的歐聯決賽，疑因為賽會及場地的安排混亂，而引發球迷的騷動。歐洲足協早前委託的獨立調查，在周一（13日）提交調查報告，指控歐洲足協應負首要的責任。

在去年巴黎舉行的歐聯決賽，因為大批球迷入場，當中報稱有人持假門票及沒有門票的球迷到場，法國當局以催化劑驅散，令比賽一度延遲展開。報告批評，作為賽事的主辦，歐洲足協需要為這場幾乎出現的大災難負最大責任，而報告指幸好沒有人死亡。