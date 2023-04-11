歐聯｜曼城迎擊拜仁 哥帥再遇杜曹

志切一嘗捧歐聯錦標滋味的曼城，今晚香港時間深夜歐聯8強首回合大戰，以8連勝大勇狀態配合強勢回歸的「入球機器」艾寧夏蘭特；誓要先挫由「宿敵」杜曹領軍的德國班霸拜仁慕尼黑(12/04 03:00)，在主場搶頭威！
哥迪奧拿自2016年領軍後，「藍月」曼城贏盡各大錦標，獨欠歐聯，最接近一次在2020/21年度，決賽面對杜曹領軍的車路士，奇雲迪布尼「偽9號」掛帥，結果輸0比1。今屆曼城於8強抽中另一奪標大熱拜仁，哥帥要再遇上宿敵杜曹。
哥帥今屆有「入球機器」夏蘭特打正箭頭，復仇信心大增。夏蘭特早前腹股溝受傷，上仗聯賽復出即入2球，包括一記車身倒掛靚波，今屆在各項賽事累計入44球，其中歐聯入10球領先射手榜。上仗賽後哥帥形容這位挪威超新星已跟美斯、C朗「同level」，與由近期大勇的基亞利殊及馬列斯，合組三叉戟，加上迪布尼及根度簡的支援，在伊蒂哈德主場必搶首勝。
拜仁易帥爭雙冠
客隊拜仁貴為2019/20年冠軍，但對上兩屆均8強止步，球隊早前易帥由杜曹接手，聯賽連勝重返榜首，不過期間德盃爆冷出局，今屆仍力爭雙料冠軍。杜曹賽前表示球隊在今場大戰要有自信，並說：「我們上仗賽後有幾位球員輕傷，而曼城近期大勇；但足球永遠不會這樣簡單，我們要帶著勇氣力求出色表現，當你準備就緒及相信自己，在足球場上任何事也可發生。」該隊中堅、曾被譽為歐洲「金童」的馬菲斯迪歷特，上仗聯賽遠射靚波，助球隊全取3分；而停賽復出的烏柏美卡奴今場應可擔正。杜曹上仗德甲排出「4-1-4-1」，今場或會照辦煮碗，而上仗收起的京士利高文料擔正，配合仍「欠銳」的沙迪奧文尼攻堅。