歐聯｜曼城迎擊拜仁 哥帥再遇杜曹

志切一嘗捧歐聯錦標滋味的曼城，今晚香港時間深夜歐聯8強首回合大戰，以8連勝大勇狀態配合強勢回歸的「入球機器」艾寧夏蘭特；誓要先挫由「宿敵」杜曹領軍的德國班霸拜仁慕尼黑(12/04 03:00)，在主場搶頭威！

哥迪奧拿自2016年領軍後，「藍月」曼城贏盡各大錦標，獨欠歐聯，最接近一次在2020/21年度，決賽面對杜曹領軍的車路士，奇雲迪布尼「偽9號」掛帥，結果輸0比1。今屆曼城於8強抽中另一奪標大熱拜仁，哥帥要再遇上宿敵杜曹。

哥帥今屆有「入球機器」夏蘭特打正箭頭，復仇信心大增。夏蘭特早前腹股溝受傷，上仗聯賽復出即入2球，包括一記車身倒掛靚波，今屆在各項賽事累計入44球，其中歐聯入10球領先射手榜。上仗賽後哥帥形容這位挪威超新星已跟美斯、C朗「同level」，與由近期大勇的基亞利殊及馬列斯，合組三叉戟，加上迪布尼及根度簡的支援，在伊蒂哈德主場必搶首勝。