歐聯｜祖雲達斯作客發「維」

利物浦外，另一支英超球隊阿士東維拉，今晚在歐聯分組賽同樣佔主場之利；不過對手「斑馬兵團」祖雲達斯，今季表現極之平穩，相反維拉近況卻大幅下滑，主隊今場不值熱捧。(球賽編號FB4412，11月28日04:00開賽)

阿士東維拉由西班牙名帥艾馬利執教下，原本扶搖直上；而今場對手祖雲達斯的主帥莫達，原來是前者在2016至18年執教巴黎聖日耳門時麾下球員，教波級數有分野。問題是維拉在多條戰線拼搏下，上月尾起浮現主力傷疲影響；不單在歐聯被弱旅布魯日打敗，3連勝走勢告終；上仗聯賽苦戰以2比2逼和下游分子水晶宮，近4場聯賽只得2分，跌出前列位置，氣勢遠遜季初。