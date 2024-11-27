歐聯｜祖雲達斯作客發「維」

利物浦外，另一支英超球隊阿士東維拉，今晚在歐聯分組賽同樣佔主場之利；不過對手「斑馬兵團」祖雲達斯，今季表現極之平穩，相反維拉近況卻大幅下滑，主隊今場不值熱捧。(球賽編號FB4412，11月28日04:00開賽)
阿士東維拉由西班牙名帥艾馬利執教下，原本扶搖直上；而今場對手祖雲達斯的主帥莫達，原來是前者在2016至18年執教巴黎聖日耳門時麾下球員，教波級數有分野。問題是維拉在多條戰線拼搏下，上月尾起浮現主力傷疲影響；不單在歐聯被弱旅布魯日打敗，3連勝走勢告終；上仗聯賽苦戰以2比2逼和下游分子水晶宮，近4場聯賽只得2分，跌出前列位置，氣勢遠遜季初。
維拉後備殺手近況平平
正前鋒奧尼屈堅斯今屆歐聯竟未「開齋」；而後備「神鋒」祖漢杜蘭在聯賽超過兩個月未有士哥，歐聯則已入兩球，今場面對意甲守力最強的祖雲達斯，不易攻入。維拉中後場主力、防中阿馬度奧拿拿及中堅安斯干沙持續受傷患困擾，未有最佳人選替補，球隊近4場聯賽已失9球；只怕阿根廷鋼門達米安馬天尼斯縱有超凡身手，亦獨力難支。
祖雲達斯是今屆意甲唯一未敗之師，但13戰7場和波只失7球；在歐聯連勝燕豪芬及RB萊比錫後，主場受挫史特加及作客和里爾，兩大戰線仍有平穩走勢。球隊首席射手杜辛華荷域受大腿傷患困擾，上仗悶和AC米蘭已缺陣；今場或重用添莫菲韋亞打箭頭，配合土耳其新星堅倫耶迪斯打反擊，碰上轉身慢的主隊主力中堅迪亞高卡路士，球隊今場又會以守為攻，有力坐和望贏而回。
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