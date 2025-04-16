歐聯｜阿士東維拉反勝巴黎聖日耳門　落後兩球反追三球仍出局

歐聯的八強次回合，阿士東維拉在主場上演扣人心弦的一夜，以3:2反勝巴黎聖日耳門，但總比數仍輸4:5，被對手淘汰。而同樣贏波出局還有同日的多蒙特，他們次回合雖然主場贏3:1，不過因為首回合大敗，仍以總比數3:5不敵西班牙的巴塞隆拿。 艾馬利（Unai Emery）帶領的維拉，首回合輸1:3，他曾表示，相信維拉會在主場追回來。有維拉著名球迷英國威廉王子（Prince William）在場打氣之下，維拉雖然有攻勢，但卻是先落後一隊。達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）在11分鐘未能接得住對手的射門，阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）趕上前補中，令聖日耳門領先。27分鐘，紐奴文迪斯阿歷山大（Nuno Mendes）再接應隊友的橫傳，禁區頂射遠柱，令PSG將總比數拉開4球距離。然而維拉沒有放棄，泰利文斯（Youri Tielemans）在34分鐘起腳，省中韋利安柏祖（Willian Pacho）心口改變方向，令維拉在半場追至1:2，總比數仍落後2:5。

換邊後維拉繼續搶攻，約翰麥甘尼（John McGinn）55分鐘施遠射，再次由對手的腳攔到下笠向遠柱，令主場維拉追平2:2。2分鐘之後，曼聯的借將拉舒福特（Marcus Rashford）右路扭過對手入禁區，再回傳中路的安斯干沙（Ezri Konsa）射入，維拉反先3:2。總比數仍一球落後，維拉之後仍繼續爭取機會，當中包括有泰利文斯的頭槌，還有馬高阿辛斯奧（Marco Asensio）的單刀，都未能攻破聖日耳門門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma），PSG最後雖然輸2:3，不過總比數以5:4淘汰維拉晉級四強。 艾馬利：就差最後一點 艾馬利在賽後記者會上表示：「在落後0:2時，這是一個很大的差距。不過我們出色地完成了，這表現好是因為球員們遵從了比賽的計劃，保持一致。由於我們的壓力令他們受挫。今次我們缺少了像在巴黎最後時刻的入球。今日在3:2的時間，那最後20分鐘我們就差這一點,壓迫他們並嘗試令他們疲累而得到結果。當然,我們可以覺得開心，以及為自己的工作而自豪，不過如果我們可以晉級，他們也能在下一圈展示出這些表現。不過球迷們很享受了，他們的力量我們收到了，我們因此獲得信心，並感謝我們的支持者。」

多蒙特古拿斯帽子戲法照出局 至於另一場的次回合，手執4球在手的巴塞隆拿，作客德國的多蒙特。多蒙特雖然有古拿斯（Serhou Guirassy）大演帽子戲法，不過守將賓斯拜尼（Ramy Bensebaini）的烏龍球，令多蒙特最終僅以3:1擊敗巴塞，總比數仍輸3:5被淘汰。