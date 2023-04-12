歐聯｜AC米蘭鬥拿玻里 意甲內訌

歐聯8強另一場首回合大戰，由意甲內訌！7屆冠軍(連同前身歐冠盃)AC米蘭，面對初入8強的「超強一哥」拿玻里(13/04 03:00)，主隊「紅黑兵團」AC米蘭當然希望連勝對手，先壯聲威。

兩軍今屆在聯賽走勢原本大相逕庭，「一哥」拿玻里開季以來雷霆萬鈞，意甲大幅拋離群雄，繼1990年再度封王，指日可待；歐聯分組賽壓利物浦居首，上圈輕取上屆歐霸盟主法蘭克福，歷史性打入8強。相反AC米蘭今屆一直為前列位置奔波，暫排第4；上圈歐聯險勝熱刺晉級後，近況其實平平，不過前仗聯賽作客竟神勇以4比0大勝拿玻里，球迷即時寄望意甲落後拿玻里多達22分的A米乘勢淘汰對手，力爭自2007年後首個歐聯錦標，亦非不可能。

A米在歐聯表現比意甲穩定，對上4戰歐聯一球不失，由法國新「一號龍」邁治蘭把守獨木關，意外地穩固；配合3中堅卡積亞、湯姆利及馬歷泰奧，將力拒今屆歐聯火力最強的拿玻里眾鋒來犯。上仗意甲悶和安玻里時，只以後備出場的翼鋒拉菲爾利亞奧，巴謙戴亞斯及箭頭基奧特，今夜在聖西路將悉數重回正選陣容，教練皮奧拉心意，不言而喻。