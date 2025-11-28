歐霸盃｜雲佩斯首派兒子為飛燕諾披甲：以教練身份非父親（有片）

歐霸盃飛燕諾主場鬥些路迪，比賽至80分鐘，當時飛燕諾正落後1:2， 飛燕諾主帥雲佩斯（Robin van Persie）換人，派出前鋒兼兒子沙基爾雲佩斯（Shaqueel van Persie）上陣，但未飛燕諾再失球輸1比3。
這名19歲前鋒曾在曼城青年軍效力兩季，其後於2017年追隨父親的腳步加盟飛燕諾，並於2022年與球會簽下首份職業合約，而今次是他首次在一隊處子登場。
曾效力曼城青年軍2017年投飛燕諾
主帥雲佩斯賽後說：「我是以教練身份，而非父親身份作出這調動，因為球隊當時需要一個入球。」
「沙基爾可以在任何角度射入波，這是係我換他上場的原因。以父親角度，當你兒子在一隊上陣，當然特別。但當時我沒這樣想，我只繼續工作，沙基爾亦然。」雲佩斯續說。
這名於倫敦出生的年輕球員，因上陣時間極短，未有機會發揮，只在些路迪禁區內有過一次觸球，4次傳球有1次創造機會。
雲佩斯並非首個讓自己兒子完成一隊處子登場的領隊，以下是其他例子：
告魯夫父子
荷蘭傳奇告魯夫是阿積士與巴塞隆拿傳奇人物，兒子祖迪在佢執教巴塞期間為球隊上陣54次，但始終無法追上父親地位。
列納父子
小列納在16歲時於般尼茅夫出道，當時父親哈利是領隊，其後他轉投利物浦；31歲時再於修咸頓短暫與父親合作。
布魯士父子
小布魯士在父親手下踢過116場，比任何其他領隊要多，包括伯明翰與侯城時期。
施丹父子
球王施丹在皇馬執教期間，曾先後安排2個兒子在一隊上陣。
施蒙尼父子
小施蒙尼曾多次在父親施蒙尼麾下為馬體會後備上陣，2022 年對格蘭納達的比賽為其一隊處子演出。
