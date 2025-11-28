熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-11-28 12:45:00

歐霸盃｜雲佩斯首派兒子為飛燕諾披甲：以教練身份非父親（有片）

分享：
歐霸｜雲佩斯首派兒子沙基爾雲佩斯（Shaqueel van Persie）為飛燕諾披甲：以教練身份非父親

歐霸｜雲佩斯首派兒子沙基爾雲佩斯（Shaqueel van Persie）為飛燕諾披甲：以教練身份非父親

歐霸盃飛燕諾主場鬥些路迪，比賽至80分鐘，當時飛燕諾正落後1:2， 飛燕諾主帥雲佩斯（Robin van Persie）換人，派出前鋒兼兒子沙基爾雲佩斯（Shaqueel van Persie）上陣，但未飛燕諾再失球輸1比3。

這名19歲前鋒曾在曼城青年軍效力兩季，其後於2017年追隨父親的腳步加盟飛燕諾，並於2022年與球會簽下首份職業合約，而今次是他首次在一隊處子登場。

曾效力曼城青年軍2017年投飛燕諾

主帥雲佩斯賽後說：「我是以教練身份，而非父親身份作出這調動，因為球隊當時需要一個入球。」

沙基爾雲佩斯（Shaqueel van Persie）2022年與飛燕諾簽下首份職業合約 飛燕諾主帥雲佩斯對些路迪時，換入兒子沙基爾雲佩斯（Shaqueel van Persie）。 雲佩斯2月起執教飛燕諾，季初在歐聯外圍賽出局。（美聯社） 上田绮世入球後與飛燕諾隊友慶祝，但未能阻止球隊以1︰3負些路迪。（路透社） 沙基爾雲佩斯（Shaqueel van Persie）上陣後未有起腳。（路透社） 些路迪的日本前鋒前田大然今場有兩次助攻。（美聯社） 些路迪作客以3︰1擊敗飛燕諾。（美聯社） 些路迪的南韓翼鋒楊賢俊攻入一球。（美聯社）

「沙基爾可以在任何角度射入波，這是係我換他上場的原因。以父親角度，當你兒子在一隊上陣，當然特別。但當時我沒這樣想，我只繼續工作，沙基爾亦然。」雲佩斯續說。

這名於倫敦出生的年輕球員，因上陣時間極短，未有機會發揮，只在些路迪禁區內有過一次觸球，4次傳球有1次創造機會。

雲佩斯並非首個讓自己兒子完成一隊處子登場的領隊，以下是其他例子：

adblk5

告魯夫父子

荷蘭傳奇告魯夫是阿積士與巴塞隆拿傳奇人物，兒子祖迪在佢執教巴塞期間為球隊上陣54次，但始終無法追上父親地位。

列納父子

小列納在16歲時於般尼茅夫出道，當時父親哈利是領隊，其後他轉投利物浦；31歲時再於修咸頓短暫與父親合作。

布魯士父子

小布魯士在父親手下踢過116場，比任何其他領隊要多，包括伯明翰與侯城時期。

施丹父子

球王施丹在皇馬執教期間，曾先後安排2個兒子在一隊上陣。

施蒙尼父子

小施蒙尼曾多次在父親施蒙尼麾下為馬體會後備上陣，2022 年對格蘭納達的比賽為其一隊處子演出。

翻譯自BBC News

原文刊登於 Yahoo 體育

告魯夫與後來曾效力曼聯的祖迪告魯夫。 小列納算是眾多球二代之中，成就較高。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 