歐霸迎聖基萊斯聯利物浦發火「大」反撲

紅軍上仗在球證錯判越位球，加上只剩9人應戰的劣勢下，最終完場前輸烏龍球，1比2敗走熱刺，今屆聯賽不敗身被破，賽後憤怒的主帥高普(Jurgen Kloop)認為英格蘭專業裁判組織(PGMOL)道歉無用。另外比賽中被指粗野侵犯對手被逐的居迪斯鍾斯(Curtis Jones)，上訴失敗，要停賽3場，但不影響今場歐戰出場機會。荷蘭新星加雲貝治(Ryan Gravenberch)、日本發電機遠藤航及英格蘭新星哈維艾利諾(Harvey Elliott)，將續組中場線。

利物浦今屆主場威力強

另一該仗被逐、無損今場上陣機會的前鋒迪亞高祖達(Diogo Jota)，聯同上輪歐霸鬥寧斯入12碼開紀錄的達雲紐尼斯(Darwin Nunez)，以及蘇格蘭小將杜亞克(Ben Doak)負責攻堅；紅軍如今滿腔怒火，以他們今屆在晏菲路4戰全勝、場場入3球的威力，今場必全力搶攻，爭取歐霸連捷吐烏氣。