歐霸迎聖基萊斯聯利物浦發火「大」反撲

主場出擊，紅軍要爆！上仗英超輸得不明不白的利物浦，香港時間今晚深夜轉戰歐霸，在E組主場鬥比甲奇兵聖基萊斯聯，必欲洩憤；不過對手屬性主攻，作客晏菲路亦不會有懼色，今場入球大戰一觸即發！足智彩開出入球中位數[3.5]球，可取入球「大」(球賽編號FB6628，10月6日03:00開賽)。
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紅軍上仗在球證錯判越位球，加上只剩9人應戰的劣勢下，最終完場前輸烏龍球，1比2敗走熱刺，今屆聯賽不敗身被破，賽後憤怒的主帥高普(Jurgen Kloop)認為英格蘭專業裁判組織(PGMOL)道歉無用。另外比賽中被指粗野侵犯對手被逐的居迪斯鍾斯(Curtis Jones)，上訴失敗，要停賽3場，但不影響今場歐戰出場機會。荷蘭新星加雲貝治(Ryan Gravenberch)、日本發電機遠藤航及英格蘭新星哈維艾利諾(Harvey Elliott)，將續組中場線。
利物浦今屆主場威力強
另一該仗被逐、無損今場上陣機會的前鋒迪亞高祖達(Diogo Jota)，聯同上輪歐霸鬥寧斯入12碼開紀錄的達雲紐尼斯(Darwin Nunez)，以及蘇格蘭小將杜亞克(Ben Doak)負責攻堅；紅軍如今滿腔怒火，以他們今屆在晏菲路4戰全勝、場場入3球的威力，今場必全力搶攻，爭取歐霸連捷吐烏氣。
對手聖基萊斯聯近年在比甲冒起，上季更躋身歐霸8強；球隊崇尚主攻，雖然歐霸首輪只跟圖盧茲各一言和，但之後3場聯賽全勝共入8球。上仗聯賽將之前連續3仗入4球、包括歐霸攻入扳平球的新兵阿爾及利亞射手阿馬利(Amorui)先收起，今場又會升正掛帥。主帥比利辛(Alexander Blessin)揚言球隊發現了更多的入球武器，難怪就算首席射手、德國的艾恩沙(Ayensa)續要養傷，球隊火力仍然升溫。最厲害是聖軍由上屆計起，歐霸作客6戰未嘗一敗兼場場入波，「升呢」鬥紅軍，亦不會退縮，今場入球「大」戰可期。
白禮頓作客馬賽難言穩勝
另外，下周日英超鬥紅軍的白禮頓，今夜先在歐霸作客馬賽；以「海鷗」上輪缺乏歐戰經驗下倒灶輸波，今場也不值熱捧(球賽編號FB6614，10月6日0:45開賽)。至於首輪歐霸報捷的韋斯咸作客鬥弗賴堡，以「槌仔幫」開季飛躍的演出，今場有力坐和望贏(球賽編號FB6616，10月6日0:45開賽)。