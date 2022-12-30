比利逝世｜回顧傳奇一生 細數其踢法、無人能及的球王紀錄及烏鴉嘴史

巴西球王比利（Pele）於12月30日因病去世，終年82歲。比利向來被視為有史以來最偉大的足球員，曾帶領巴西在1958、1962和1970年3奪世界盃冠軍，在其個人Instagram的首頁更註明自己曾攻入1,283個入球，外號為「黑珍珠」，亦被國際足協授予「球王」（The King of football）的稱號。以下便為《am730》讀者簡介比利生平、其踢法厲害之處、所創下無人能及的紀錄，以及著名烏鴉嘴稱號。

退役時「連上天都哭了」 比利於1940年10月23日出生於巴西一個貧困家庭，自少便與足球為朋友，其足球天份驚人，加上後天努力訓練體能，15歲加入巴西母會山度士便平步青雲，16歲更成為聯賽神射手及巴西國家隊正選球員，於山度士贏得9個國內州際比賽冠軍、6個聯賽冠軍、兩個南美自由盃賽（南美盃）冠軍及兩個洲際盃。於1975年時他加盟美國紐約宇宙隊，至1977年退役。 當時比利的退役賽由紐約宇宙對山度士，比利上半場代表紐約宇宙、下半場轉踢山度士，最終宇宙以2:1擊敗山度士，比利為前者射入一記罰球。值得一提是下半場天氣轉差突然下雨，巴西傳媒便以「連上天都為比利而哭」為當日頭條。

球王比利踢法是甚麼？其踢法屬於甚麼風格？ 1米73的比利身材不算高大，但他於場上卻十分靈活，盤球結合速度及高超的平衡力，於球場上可以一次又一次過人撕破對方防線。比利能傳擅射，可出任前鋒及進攻中場的他亦是一名雙槍將，可以左右腳開弓射門，亦多次頭槌入波，總入球數多達1,283個，加上其出色的傳球視野和無私踢法，令他成為世界盃最多助攻次數的球員（與美斯及馬勒當拿同得8次）。 值得一提的是比利於個人自傳的序上，寫上「將此書獻給所有為球賽變得美麗（The Beautiful Game）的人」，因此過去不少人將「足球=The Beautiful Game=比利」。而比利自傳電影《比利：一個傳奇的誕生》中便提到其踢法融合Ginga，意思是將巴西武術融合到足球場上，其踢波風格就似是表演藝術般華麗。 即睇球王比利足球場上精華

為甚麼比利被評為史上最佳足球員？ 比利獲FIFA授予「球王」（The King of football）的稱號不無原因，其創下的多個紀錄相信未來亦很難打破： 以17歲之齡成為最年輕世界盃冠軍得主

以17歲之齡成為世界盃最年輕入球球員

與尼馬同以77球成巴西國家隊神射手

史上4名球員曾在4屆世界盃決賽周都有入球

於世界盃決賽周14場賽事交出8次助攻，與美斯（25場）、馬勒當拿（21場）助攻次數平手

17歲便在世界盃決賽攻入兩球，最接近的球員便要數19歲的麥巴比於2018年決賽攻入1球 以上紀錄已經難於打破，更何況比利本身贏得3屆世界盃冠軍已經是史無前例的成就，相信這個不可能任務於後來者中亦只得麥巴比有機會挑戰。此偉大成就，令比利在FIFA於千禧年時舉辦的世紀最佳球員投票中以72.75%的得票率當選球王。

兩代球王比利與馬勒當拿份屬好友 兩代球王比利和馬勒當拿都曾領軍贏得世界盃冠軍，其中比利是3屆世界盃冠軍得主，而馬勒當拿於1986年世界盃便使出上帝之手為阿根廷隊奪得冠軍。雖然兩名球王於不同年代統治足球賽場，但他們私交卻是不錯。 在馬勒當拿離世後，比利也對好友表示懷念與不捨，他說道：「令人悲傷的消息，對我來說是失去了一位朋友，對世界來說則是失去了一位傳奇，我有很多話想說，但現在希望上帝把力量賦予你的家人，我也希望有天我們在天堂相遇到時一起踢波。」而2022年美斯再為阿根廷贏得世界盃冠軍後，比利亦有提起老友名字：「恭喜阿根廷！我肯定馬勒當拿此時此刻正在大笑！」